KUTSU: Kansainvälisen välimiesmenettelyn suurtapahtuma Suomessa: IFCAI Biennial Conference 23.5.2019 klo 12.30-19.00

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan kansainvälisen välimiesmenettelyn suurtapahtumaa IFCAI Biennal Conferencea torstaina 23.5. klo 12.30-19.00. Tilaisuus pidetään Ravintola Pörssissä. Tilaisuutta isännöi Keskuskauppakamarin välimieslautakunta.

Päivän teema “Roles and Responsibilities of Key Stakeholders in Conflict Resolution – Finding the Right Balance to Maximise Strategic and Effective Conflict Resolution” keskittyy strategiseen ja tehokkaaseen konfliktien hallintaan eri sidosryhmien näkökulmasta.

Tilaisuudessa kuullaan mielenkiintoisia paneelikeskusteluja tehokkaaseen konfliktien hallintaan ja käytössä oleviin riidanratkaisumekanismeihin liittyen. Samalla katsotaan myös tulevaisuuteen ja keskustellaan siitä, mitä kansainvälinen välimiesmenettely ja riidanratkaisu on 10 vuoden kuluttua. Tilaisuuden puhujat ovat alan huippunimiä Suomesta ja maailmalta.

Tapahtumaan odotetaan paikalle lähes 250 ihmistä 26 eri maasta. Paikalle on tulossa välitysinstituutteja 17 maasta.

“Välimiesmenettelyn tulevaisuus on erittäin ajankohtainen teema myös Suomessa. Oikeusministeriö on keväällä käynnistänyt elinkeinoelämän pitkään ajaman välimiesmenettelylain uudistamishankkeen. Hankkeen etenemisellä on merkittävä positiivinen vaikutus Suomelle”, sanoo Keskuskauppakamarin riidanratkaisupalveluista vastaava johtaja ja välimieslautakunnan pääsihteeri Heidi Merikalla-Teir.

Tilaisuuden kieli on englanti. Lisätietoja tilaisuudesta:https://www.hiad.fi/

Välimiesmenettely on nopea ja luottamuksellinen vaihtoehto yleisissä tuomioistuimissa käytäville oikeudenkäynneille. Välimiesmenettelyä käytetään vakiintuneesti liike-elämässä syntyvien kotimaisten ja kansainvälisten riitojen ratkaisemiseksi. Keskuskauppakamarin välimieslautakunta (FAI) on osa Keskuskauppakamaria, mutta on siitä toiminnallisesti ja päätöksenteossaan itsenäinen. Välimieslautakunta tarjoaa välimiesmenettely- ja sovittelupalveluita kotimaisten ja kansainvälisten riitojen ratkaisuun.

PROGRAMME

15th IFCAI Biennial Conference, 23 May 2019

Roles and Responsibilities of Key Stakeholders in Conflict Resolution – Finding the Right Balance to Maximise Strategic and Effective Conflict Resolution

11:15 Registration and Buffet Lunch

During lunch, you will have the opportunity to meet with representatives of arbitral institutions.

12:30 Welcome Remarks

Stefano Azzali

President, International Federation for Commercial Arbitration Institutions (IFCAI); Secretary General, the Milan Chamber of Arbitration (CAM), Italy

Marko Hentunen

Partner, Castrén & Snellman Attorneys Ltd; Vice-Chair of the Board, the Arbitration Institute of the Finland Chamber of Commerce, Finland

12:40 Round Table Discussion: Conflict Diagnosis, Conflict Resolution Strategies and Versatile Use of ADR Mechanisms – How to Use These Tools for Strategic and Effective Conflict Resolution?

Topics to be addressed during the panel discussion include, among others, the following:

Conflict diagnosis: What does it mean in practice? Whose duty is it? When should it be carried out?

What are the key factors affecting conflict resolution strategies?

How to manage the risk portfolio as in-house counsel? How to meet the strategic objectives of their organizations?

Should arbitral institutions play a more active role in ensuring effective conflict resolution by, inter alia, encouraging parties to combine mediation and arbitration?

Moderator:Tuuli Timonen, Senior Associate, White & Case LLP, Finland

Speakers:

Carlos S. Forbes, President, Center for Arbitration and Mediation of the Chamber of Commerce Brazil Canada (CAM-CCBC), Brazil

Ralf Lindbäck, Area Counsel, Asset, Dispute and Trade Management, Marine, Wärtsilä Corporation, Finland

James South, Managing Director, Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR), UK

Urs Weber-Stecher, Partner, Wenger Vieli AG, Switzerland

14:00 Break

14:30 Interactive Session: Issues Giving Arbitrators a Headache when Striving for an Effective Arbitral Process – What Are the Topical Questions?

Topics to be addressed during the panel discussion include, among others, the following:

What are the practical implications of the EU’s General Data Protection Regulation and Cybersecurity considerations on arbitrators’ work (e.g., concerning document production)?

What are the limits to party autonomy in arbitration: How can arbitrators effectively exercise their discretion to deviate from the parties’ agreement during the arbitral proceedings?

What is the safe course of action in case of a truncated tribunal?

Moderator:Alice Fremuth-Wolf, Secretary General, the Vienna International Arbitral Centre (VIAC), Austria

Speakers:

Karl Hennessee, Senior Vice-President Litigation, Investigations & Regulatory Affairs, Airbus, France; Chairman of the Governing Body, ICC International Court of Arbitration

Daniel Hochstrasser, Partner, Bär & Karrer Ltd., Switzerland

Kathleen Paisley, Partner, Ambos NBGO, Belgium

José Rosell, International Arbitrator, Denmark

Ismail Selim, Director, the Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA), Egypt

15:45 Break

16:15 Panel Discussion: Interplay Between Arbitral Tribunals and State Courts during the Arbitral Proceedings – How to Find the Right Balance?

Topics to be addressed during the panel discussion include, among others, the following:

How active a role should the national courts play in the conduct of arbitral proceedings?

Should arbitral tribunals have full power to manage all aspects of arbitral proceedings?

Should the assistance and intervention of national courts be limited?

How to avoid the risk of parallel proceedings and to enhance the efficient cooperation and resolution of disputes in practice?

How to effectively manage parallel proceedings?

Moderator:Marieke van Hooijdonk, Partner, Allen & Overy LLP, Netherlands

Speakers:

Alexander G. Fessas, Secretary General, ICC International Court of Arbitration (ICC) and Director of ICC Dispute Resolution Services, France

Gisela Knuts, Partner, Roschier Attorneys Ltd, Finland

Emilia Lundberg, Advokatfirman Lundberg & Gleiss KB, Sweden

Joe Tirado, Partner and Co-Head of International Arbitration and ADR, Garrigues UK LLP, UK

17:30 Break

17:45 Interview: What will international arbitration/dispute resolution look like in 10 years?

Interviewee: Maxi Scherer, Professor, Queen Mary University of London, School of International Arbitration; Special Counsel, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP; UK

Interviewer: Anna-Maria Tamminen, Partner, Hannes Snellman Attorneys Ltd, Finland

18:45 Closing Remarks

Heidi Merikalla-Teir

Secretary General, the Arbitration Institute of the Finland Chamber of Commerce (FAI), Finland

18:50 Cocktails

DJs Meri Milas and Bifu

19:30 Dinner with Speech

Welcome Words

Juho Romakkaniemi, CEO, Finland Chamber of Commerce, Finland

Dinner Speech:“What Is an Award, Anyway?”

Jennifer Kirby, Principal, Kirby, France

MUSIC

Maria Ylipää and Marzi Nyman

DJs Meri Milas and Bifu