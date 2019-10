KUTSU: Karhuryhmän erikoisilta - tervetuloa Karhuryhmä-kirjan julkistustilaisuuteen 30.10.

Tänään 3.10. ilmestyvä Karhuryhmä-kirja avaa valmiusyksikkö Karhun toimintaa ja pureutuu mielen suorituskyvyn ulottuvuuksiin koukuttavasti. Tervetuloa kirjan julkistustilaisuuteen ke 30.10. klo 17-19!

Yli 20 vuotta Karhussa työskennellyt Harri Gustafsberg kertoo Heidi Holmavuon kirjoittamassa Karhuryhmä-kirjassa kokemuksistaan ja tuntemuksistaan yksikön jäsenenä.

Valmiusyksikkö Karhu on erikoiskoulutettu toimimaan rankoissa olosuhteissa pankkiryöstöistä panttivankitilanteisiin.

Kirja auttaa myös ymmärtämään paremmin mielen suorituskykyä ja sitä, miten toimia tehokkaasti kovan paineen alla tilanteessa kuin tilanteessa. Karhuryhmä on myös hyödyllinen kirja äärikokemusten ymmärtämiseen.

Harri Gustafsberg on mielen suorituskykyä tutkiva ja valmentava filosofian tohtori (FT, HTM), tietokirjailija ja yrityspuhuja. Harrin valmennusmenetelmä painottuu mielen suoritus- ja palautumiskykyyn, stressinhallintaan, johtamiseen ja tiimityöhön työyhteisöissä.

Heidi Holmavuo on monimediatoimittaja ja kirjailija. Heidi on työskennellyt vuosia pelastuslaitoksella ja hänellä on kokemusta myös viranomaisten välisestä yhteistyöstä.

Karhuryhmä-kirjan julkistustilaisuus

Aika: Keskiviikkona 30.10. klo 17-19

Paikka: Otavan kirjakahvila, Uudenmaankatu 10

