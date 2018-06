Kutsu: Kemianteollisuuden toimialakatsaus 15.6.2018 klo 9.00

Kemianteollisuus on yksi Suomen talouden valopilkuista ja kivijaloista. Vieläkö kasvu jatkuu? Tervetuloa kemianteollisuuden tilannetta ja näkymiä käsittelevään infoon perjantaina 15.6.2018 klo 9.00–10.00.

Tilaisuudessa mukana 1.6.2018 aloittanut Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto, vielä kesäkuun neuvonantajana toimiva Timo Leppä, Työelämäasioista vastaava johtaja Jyrki Hollmén, johtaja Sami Nikander sekä viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Susanna Aaltonen.

Paikka: Eteläranta 10, (2 krs.), neuvottelukeskus, Helsinki.

Ilmoitathan tulostasi viimeistään torstaina 14.6.2018 Susanna Aaltoselle, susanna.aaltonen@kemianteollisuus.fi tai 040 593 4221.

Lämpimästi tervetuloa!

