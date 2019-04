Kutsu: Ketunpojat tulevat hotelliin – tervetuloa vuoden suloisimman valokuvanäyttelyn avajaisiin ja aamiaiselle

Maailmanlaajuista huomiota saaneen luontovalokuvaaja Ossi Saarisen teokset nähdään vihdoin valokuvanäyttelyssä, kun Helsinki Wildlife by Soosseli avautuu Radisson Blu Plaza Hoteliin Helsinkiin. Tervetuloa ke 15.5.2019 klo 9:00-11:00 näyttelyn avajaisiin ja nauttimaan aamiaista Radisson Blu Plazan Juhon saliin. Paikalla on myös Visit Finlandin markkinointipäällikkö Mervi Holmén kertomassa, kuinka kovassa nosteessa Suomen luonto on nyt aasialaisturistien keskuudessa. Osoite: Mikonkatu 23, Helsinki. Ilmoitathan tulostasi 10.5. mennessä: saija.syvajarvi@radissonblu.com tai 050 388 3560. Huom! Mediatilaisuus alkaa heti aamiaisen jälkeen klo 9:30.

22-vuotias Ossi Saarinen on tullut tutuksi hellyttävistä eläinkuvistaan, joista valtaosa on taltioitu Helsingissä ja Etelä-Suomen kaupunkimetsissä. Ossin Soosseli-tilillä on Instagramissa jo yli 165 000 seuraajaa. Helmikuussa Ossi Saarisen kuvista julkaistiin myös kirja, Luontokuvia – Opi kuvaamaan eläimiä (Gummerus).

Helsinki Wildlife by Soosseli -näyttelyllä Radisson Blu Plaza Hotel ja Ossi Saarinen haluavat tuoda esiin suomalaisen luonnon ainutlaatuisuuden. Samalla on tarkoitus houkutella kansainvälisiä turisteja tutustumaan pääkaupunkiseudun monipuoliseen eläinlajistoon.

”On uskomaton tunne saada eläimen luottamus”

Lahdessa varttunut Ossi Saarinen kiinnostui luonnosta jo pikkupoikana. Kun muut pojat selailivat autokirjoja, Ossilla oli kädessään lintuopas. Valokuvaus alkoi harrastuksena neljä vuotta sitten. Ossin tunnetuin valokuva on suloinen potretti neljästä ketunpoikasesta vuodelta 2017.

”Olin menossa kuvaamaan kukkia, mutta yöllä oli ollut niin kylmä, että nuput pysyivät kiinni. Kotimatkalla huomasin, että kettuemo juoksi pentujen kanssa tien yli ja vanhan ladon alle piiloon”, Ossi kertoo.



Ossi tietää, että eläinkuvauksessa maltti on valttia.

”Täytyy laskeutua maan tasalle ja pysyä rauhallisena. On aina yhtä uskomaton tunne saada eläimen luottamus. Minulle onkin tärkeää tehdä työtäni metsän asukkaita kunnioittaen.”

Vastuullista taidetta ja ruokaa

Elämyksiä löytyy myös Plaza Restaurantin Taste of the North -ruokalistalta, jossa yhdistyy pohjoisen makujen rikkaus. Keittiömestari Simo Räsänen on suunnitellut lisäksi yhdessä Ossin kanssa Soosseli Recommends -annoksen.

”Halusimme hyödyntää kotimaisia ja lähellä tuotettuja raaka-aineita. Annoksessa onkin päivän kalaa, sesongin kasviksia ja villiyrttejä”, Simo Räsänen kertoo.

Vastuullisuus on teemana myös valokuvanäyttelyssä. Se toteutetaan yhteistyössä suomalaisen Avanto Printsin kanssa, joka painattaa 15 Saarisen valokuvaa puisille taulupohjille.

”Käytämme painatusmateriaalina kotimaista koivua, koska se on materiaalina ekologinen ja kestävä. Puu on myös pinnaltaan elävä, joten jokaisesta taulusta tulee yksilöllinen”, perustelee Sami Lensu Avannosta.

Ossin teoksista järjestetään huutokauppa

Helsinki Wildlife by Soosseli -näyttely on avoinna yleisölle maksutta 15.5.-30.9.2019 Radisson Blu Plazan historiallisessa ravintolasalissa. Valokuvateokset myydään 30.9.2019 järjestettävässä huutokaupassa, jonka tuotto ohjataan SOS Lapsikylälle. Ossi Saarisen näyttely on jo kolmas Plaza Restaurantin järjestämä taidenäyttely.

Lisätietoa näyttelystä ja haastattelupyynnöt:

Tiedottaja Sanna Wallenius, Wallenius Media 040 663 8865 tai swallenius@gmail.com

Hotellinjohtaja Saija Syväjärvi, Radisson Blu Plaza 050 388 3560 tai saija.syvajarvi@radissonblu.com

