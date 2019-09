KUTSU Kevin Billettin kirjan Varjoista valoon julkaisu- ja lehdistötilaisuuteen

Tervetuloa Kevin Billettin uutuuskirjan Varjoista valoon julkaisu- ja lehdistötilaisuuteen perjantaina 13.9. klo 10-12 Helsingin Rosebudin kirjakauppaan, Kaivokatu 8 A.

Oletko usein huolissasi, stressaantunut tai masentunut? Syöttääkö mielesi sinulle häiritseviä ajatuksia ja kuvia siitä, mikä voisi mennä pieleen? Tunnetko itsesi väsyneeksi, kyllästyneeksi tai oletko yksinkertaisesti menettänyt elämänilon?

Kevin Billet kärsi 30 vuoden ajan aina uudelleen uusiutuvasta masennuksesta. Lopulta hän päätyi kokeilemaan Matka-tunnetyöskentelyä. Hän oppi jotain täysin uutta: kohtaamaan omat tunteensa suoraan, aidosti ja täysin avoimesti. Oivalluksen seurauksena masennuksen aiheuttaneet syyt syvällä hänen sisimmässään paranivat kokonaan ja lopullisesti hänen vaimonsa Brandon Baysin kehittämän yksinkertaisen, mutta hyvin tehokkaan ja maailmanlaajuisesti tunnetun The Journey - Matkamenetelmän avulla.

Varjoista valoon teoksessa kerrotaan Kevinin tarina ja esitellään käytännönläheisiä harjoituksia. Askel askeleelta autetaan vapautumaan monista masennukseen liittyvistä harhaluuloista ja puhdistamaan sisimpää sinne varastoituneista tunnemuistoista. On kyseessä sitten masennus tai vain ajoittainen alakulo ja stressi, saa lukija toimivat työkalut itsensä vapauttamiseksi näiden tunnetilojen kahleista löytäen tien luonnolliseen iloon, rauhaan ja elämän syvempään tarkoitukseen.

Kirja on esimakua tulevaan Helsingissä 2.-3.11.2019 pidettävään kaksipäiväiseen Out of the Blue -seminaariin. Kevin Billett saapuu silloin Suomeen, ja hänen johdollaan oppii havaitsemaan ja purkamaan näitä epäterveitä toimintamalleja, uskomuksia, sekä tukahdutettuja tunteita ja muuntaa ne, jotta voi tehdä voimaannuttavia terveitä päätöksiä. Tunnemaailman elinvoimaisuus on suuri voimavara elämässä. Kun käytössä on kaikki tunteet ja tuntemukset, ja kun tuntee voivansa ilmaista niitä tiedostavilla tavoilla, syntyy aito ilmentymä siitä, kuka oikeasti on ja miten kokee elämän.

Seminaarissa hyödynnetään tähän tarkoitukseen suunniteltuja tekniikoita sekä prosessointityöskentelyä, jotka antavat mahdollisuuden tulla tietoiseksi ja muuttaa sitä mistä stressi, ahdistus ja masennus ovat alunperin ovat saaneet alkunsa.

Ohjelma:

Klo 9.45 ovet aukeavat

Klo 10:00 - 10.30 Elina Jaatinen, tunneterapeutti, The Journeyn Suomen maajohtaja, Basam Booksin Luova johtaja

Klo 10:45 - 11.45 Kevin Billett, videoyhteys, mahdollisuus kysymyksille

Klo 12.00 tilaisuus päättyy

Ennakkokysymykset Kevin Billettille: elina@basambooks.fi

Ilmoittautumiset: pike@basambooks.fi 11.9. mennessä.