KUTSU: Kiasman uudet näyttelyt avautuvat 9. helmikuuta

Meno-paluu – Nykytaidetta Itämeren alueelta päivittää käsitystämme Itämeren alueen nykytaiteesta. Näyttely tuo yhteen 26 taiteilijaa itäisen Itämeren alueelta: Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Suomesta ja Venäjältä. Kiasman kokoelmiin kuuluvia teoksia yhdistäviä aiheita ovat matkustaminen, muutto sekä paikka ja siihen kuuluminen.

Vladyslav Mamyshev-Monroen Tähtipölyä Venäjältä avautuu Kiasman toisessa kerroksessa. Mamyshev-Monroe (1969-2013) kuului Leningradissa 1980-luvulla esiin nousseen uuden taiteilijasukupolven keskeisiin hahmoihin. Mamyshev-Monroen erityislahjana oli kyky mukautua eri rooleihin. Kuvissaan hän asettuu usein traagisen kohtalon kokeneiden historian suurmiesten ja -naisten rooliin.

Maija Luutosen uusi teos Patch puolestaan esitellään Studio K:ssa. Luutonen tunnetaan paperipohjaisista maalauksista, jotka häilyvät abstraktin ja esittävän rajamailla. Uudessa teoksessa Luutonen on laajentanut maalauksen kolmiulotteiseksi installaatioksi. Maija Luutosen teos on ensimmäinen osa Kiasma Commission by Kordelin -sarjaa.

