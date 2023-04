KUTSU: Koirakaverusten Lelliksen ja Räyhän matkavinkit Eurooppaan

Lellis ja Räyhä ovat parhaat kaverukset. He asuvat meren rannalla maassa nimeltä Suomi-neito. Eräänä päivänä he kuulevat, että kaukana toisen meren rannalla on Saapasmaa.

”Lähdetäänkö katsomaan?” kysyy toinen. ”Lähdetään!” vastaa toinen. Jälkeenpäin ei voida varmaksi sanoa, kumpi ehdotti ja kumpi suostui.

Vaikka Lellis ja Räyhä ovat sydänystävykset, he ovat luonteeltaan kuin yö ja päivä. Lellis on rauhallinen ja harkitseva, Räyhä rohkea rämäpää. Räyhä on usein auttanut Lellistä ylittämään arkuutensa, Lellis taas pelastanut nokkeluudellaan pulaan joutuneen vikkeläluontoisen kaverinsa. Sellaista on ystävyys.

Ilmoittaudu 18.4. mennessä os. info@avain.net