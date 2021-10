Kutsu: Koronakriisin sosiaalinen velka -raportin julkaisutilaisuus

Julkaisu: Suomessa tulisi ottaa aktiivinen ote työajan lyhentämiseen 7.7.2021 07:05:00 EEST | Tiedote

Koronakriisi on myllertänyt työelämää tavalla, josta tuskin nähdään suoraa paluuta entiseen. Etätyöt ovat lisääntyneet ja työaikakokeiluja tai suosituksia lyhyemmästä työajasta on aloitettu ainakin Ranskassa ja Espanjassa. Japanin hallitus on esittänyt lakipaketin, joka mahdollistaisi nelipäiväisen työviikon. Viimeisimpänä Islanti teki laajan kokeilun nelipäiväisestä työviikosta. Avaako koronakriisi mahdollisuuden työajan lyhentämiselle myös Suomessa?