Kutsu: KULTTUURIN KUNTAKUVA JA TULEVAISUUS - Kuntien kulttuuripalvelujen toiminnan ja talouden 2016 vertailutietojen julkistamistilaisuus

KULTTUURIN KUNTAKUVA JA TULEVAISUUS -Kuntien kulttuuripalvelujen toiminnan ja talouden 2016 vertailutietojen julkistamistilaisuus 29.1.2018 klo 12-16 Kuntatalolla, Toinen Linja 14, 00530 Helsinki Kokoustilassa A 3.23.

Kuntaliiton kutsu tiedotusvälineille

24.1.2018



KULTTUURIN KUNTAKUVA JA TULEVAISUUS -Kuntien kulttuuripalvelujen toiminnan ja talouden 2016 vertailutietojen julkistamistilaisuus



29.1.2018 klo 12-16 Kuntatalolla,

Toinen Linja 14, 00530 Helsinki

Kokoustilassa A 3.23.



Suomen Kuntaliitto on yhdessä Kulttuuripoliittisen tutkimuskeskus Cuporen ja 24 kunnan kanssa tuottanut raportin kuntien kulttuuritoiminnan palvelurakenteesta ja kustannuksista. Tilaisuudessa julkistettava raportti on järjestyksessä neljäs ja koskee vuoden 2016 tilinpäätöstietoja.



Tilaisuudessa esitellään uusimman vertailutietoraportin keskeiset tulokset. Lisäksi jatketaan keskustelua lain uudistamistarpeista erityisesti näkökulmasta, mitä kulttuuri kuntatasolla tarkoittaa, millaista tietoa siitä tarvitaan tulevaisuudessa, mikä on kulttuurin merkitys kunnille, entä kuntien merkitys kulttuurille?



Tilaisuutta voi seurata etänä: https://www.kunta.tv/suorat-lahetykset/kuntaliitto-live/kulttuurin-kuntakuva-ja-tulevaisuus-29-1-2018/



TERVETULOA!



Terhi Pirilä-Porvali

Tiedottaja

Suomen Kuntaliitto

p. 050 576 7909

Lisätietoja:

Johanna Selkee, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto, johanna.selkee@kuntaliitto.fi, p. 050 435 9420



OHJELMA

klo 12.00 Tilaisuuden avaus, Johanna Selkee, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto



klo 12.05 Kulttuurin kulttuuripalvelujen toiminnan ja talouden tila vuonna 2016, kustannustiedonkeruu keskeiset tulokset, Minna Ruusuvirta, tutkija, Cupore



klo 13.00 Kommentointikierros, pyydetyt puheenvuorot:



Kirsi Kaunisharju, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

Terhi Päivärinta, johtaja, opetus ja kulttuuri, Suomen Kuntaliitto

Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, Rovaniemen kaupunki

Merja Kukkonen, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, Porvoon kaupunki



KESKUSTELUA



n. klo 14.00 Kahvit



klo 14.15 Näkökulmia kulttuurista kunnassa, kulttuurin merkityksestä kaupunki-/kuntakehitykselle



Susanna Tommila, kulttuurijohtaja, Espoon kaupunki

Christina Knookala, toimialajohtaja, Vaasan kaupunki

Ari Karimäki, kulttuurin ja liikunnan palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki

Timo Cantell, kaupunkitietopäällikkö, Helsingin kaupunki



KESKUSTELUA



klo 16.00 Tilaisuus päättyy, Johanna Selkee, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto