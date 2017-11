Kutsu: KunnonKartta -tutkimuksen avaustapahtuma Töölön kisahallissa 14.11.

KunnonKartta -tutkimus - tietoa aikuisten fyysisestä kunnosta ja aktiivisuudesta.

Miten paljon suomalaiset todellisuudessa liikkuvat ja ovat paikallaan päivän aikana? Millaisessa fyysisessä kunnossa olemme? Entäpä kuinka paljon nukumme?

Tätä selvittääkseen UKK-instituutti on aloittanut opetus- ja kulttuuriministeriön tuella Suomi 100 KunnonKartta -väestötutkimuksen. Tarkoitus on tuottaa tietoa suomalaisten aikuisten (20‒69 v.) fyysisestä kunnosta, sekä liikemittarilla mitatusta paikallaanolosta, fyysisestä aktiivisuudesta ja unesta. Tutkimus selvittää yllä mainittujen tekijöiden yhteyttä mm. terveyteen liittyvään elämänlaatuun, sairastavuuteen, työkykyyn, terveyspalveluiden käyttöön sekä niistä yhteiskunnalle aiheutuviin kustannuksiin.



"KunnonKartta -tutkimuksella saadaan ensimmäistä kertaa tarkka kokonaiskuva siitä, miten fyysisesti aktiivisia suomalaiset ovat, miten he nukkuvat ja missä kunnossa he ovat", kertoo UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.

Tutkimukseen kutsutaan yhteensä 10 500 henkilöä, jotka valitaan satunnaisotoksena 20‒69-vuotiaasta väestöstä kuudelta alueelta Suomesta. Tutkimus tehdään laajalla yhteistyöllä. Mukana ovat neljä Liikuntalääketieteen keskusta (Turku, Tampere, Kuopio, Oulu), LIKES-tutkimuskeskus (Jyväskylä), Helsingin kaupunki ja paikallisia ammattikorkeakouluja.

Osallistujat vastaavat terveydentilaa ja liikuntatottumuksia kartoittavaan sähköiseen kyselyyn ja käyvät 1‒2 kertaa paikallisessa tutkimuskeskuksessa mm. kuntotesteissä ja verikokeissa. Lisäksi he saavat mukaansa liikemittarin, jolla mitataan fyysistä aktiivisuutta, paikallaanoloa ja unta.

KunnonKartan avaus Helsingissä (Töölön Kisahalli) ti 14.11.2017

Varsinaiset tutkimusmittaukset klo 8.30–12.00

VIP/mediatilaisuus klo 12.30–14.30

Infon lisäksi mahdollisuus osallistua kuntomittauksiin (max 10 henkilöä) - pituus, paino, vyötärönympärys, hartiaseudun liikkuvuus, lihaskunto (muunneltu punnerrus) ja kestävyyssuorituskyky (6 minuutin kävelytesti)

12.30–13.00 Info (Kokoushuone A)

13.00–14.30 Kuntomittaukset (juoksusuora/loosit)

Lisätietoja:

ArI Mänttäri

Liikuntafysiologi, LitM

UKK-instituutti

puh. 03 282 9334

sähköposti: ari.manttari@uta.fi