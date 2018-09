KUTSU: Kurkista korkeuksiin Jätkäsaaressa

Olemme mukana Asuntomessujen järjestämässä uudenlaisessa kaupunkitapahtumassa Jätkäsaaressa ja tarjoamme tontillamme median edustajille sekä messuyleisölle nosturikyytejä 50 metrin korkeuteen ihastelemaan tulevan tornitalokohteemme komeita maisemia.

Rakennamme Jätkäsaareen modernin kerrostalokorttelin vuoteen 2020 mennessä, jonka ensimmäiseksi rakennukseksi nousee pian rakenteille tuleva 16-kerroksinen Jätkäsaaren Pollari. Korkeuksiin kurkottava rakennus tulee olemaan valmistuessaan Jätkäsaaren korkein asuinrakennus.

Nosturivuoroja on tarjolla lauantaina 8.9. ja sunnuntaina 9.9. klo 10-17 välisenä aikana. Myös perjantaina 7.9. median edustajilla on mahdollisuus nousta nosturin kyytiin klo 14-19, kun pidämme yksityistilaisuuden tontillamme. Nosturi nousee säävarauksella. Kyyti kestää n. 20 minuuttia ja mukaan mahtuu kerralla viisi henkilöä. Maan tasalla on mahdollisuus katsoa maisemia myös virtuaalilaseilla.

Nousuvuoro ”Jätkäsaaren katolle” kannattaa varata ennakkoon perjantaihin klo 16 mennessä numerosta 040 825 5860 / Tiia Krook. Myös viikonlopun aikaan voi varata vuoron, mutta silloin paikkoja saattaa olla rajoitetummin jäljellä. Messuyleisölle vuoron viikonloppuna paikan päältä.

Voimme halutessanne järjestää nostovuoron ajaksi paikalle tai kyytiin mukaan Hartelan edustajan kertomaan tulevasta kohteestamme tai yleisesti tulevaisuuden kaupunkirakentamisesta.

Tonttimme sijaitsee osoitteessa Bermudankatu 1 (Bahamankadun ja Atlantinkadun risteyksen läheisyydessä). Liitteenä kartta tontillemme.



Tervetuloa!