Kutsu: Lääkäripäivät 2022 järjestetään virtuaalisina 26.-28.1. – ilmoittaudu mukaan

Lääkäripäivien teemana on Digitaalisuus – hyötyvätkö lääkäri ja potilas? Luvassa on laaja kattaus mielenkiintoista asiaa ajankohtaisen ja paljon puhuttavan teeman ympäriltä. Kurssitarjonnassa on myös kliinisiä klassikoita. Pääluentoja päivän polttavista aiheista on tarjolla päivittäin lounastauon lomassa.

Hyvä median edustaja,



Lääkäripäivät 2022 järjestetään virtuaalisina 26.–28.1.





Poimintoja tarjonnasta



Lääkäri digiajassa – mobiilipotilas on jo täällä



Miten digitalisaatio vaikuttaa lääkärin työhön ja vastaanottoon? Lue lisää

Pitkäkestoinen Covid-19: Mikä avuksi oireisiin? Koronapandemian jatkuessa myös pitkään oireilevien sairastuneiden määrä on kasvanut ja tulee edelleen kasvamaan. Noin kolmasosalla Covid-19 -tautiin sairastuneista on pitkäaikaisia oireita, heistä 1–5 prosentilla oireet ovat vaikeita. Niin sanotun long covidin oireita ovat esimerkiksi uupumus, aivosumu ja erilaiset kivut. Lue lisää





Beneath the White Coat



Lääkärin työssä stressi ei ole tuntematon vieras. Siitä huolimatta moni suorastaan kukoistaa työssään, mutta eivät kaikki. Mielenterveyden häiriöt, kuten masennus ja ahdistuneisuus, ovat yleisiä lääkärien ammattikunnassa. Ilmiö on sama kaikkialla maailmassa, riippumatta terveydenhuollon järjestelmästä, erikoisalasta, iästä ja sukupuolesta. Lue lisää



Näin korjataan terapiavaje



Suomeen tarvitaan uusi malli, jossa terapiat viedään etulinjaan eli perusterveydenhuoltoon. – Ihmisten pitää päästä vaikuttaviin hoitoihin huomattavasti nykyistä matalammalla kynnyksellä. Hoitoonohjauksen täytyy tapahtua jo terveyskeskuksessa tai muualla perusterveydenhuollossa, toteaa lääketieteen etiikan dosentti Samuli Saarni. Lue lisää



Bentsodiatsepiinien väärinkäyttö



Bentsodiatsepiinit ovat oikein käytettynä tehokkaita lääkkeitä, mutta väärin käytettyinä pirullinen ongelma, johon törmää joka puolella terveydenhuollossa. Lue lisää

Mistä sisäilmasta oireileminen ja sairastuminen johtuu?



Oireilussa ja sairastelussa, mukaan lukien astma ja monikemikaaliherkkyys, ympäristötekijöiden syyosuudesta on eriäviä kantoja. Tämä hämmentää kansalaisia ja terveydenhuollon toimijoita sekä johtaa erilaisiin suosituksiin hoidon ja sisäympäristöjen välttämisen osalta. Lue lisää

Tuoko musiikki terveyden vai viekö se sen?



Esityksessä käsitellään seuraavia teemoja: musiikin vaikutusmekanismit terveen ihmisen aivoissa, musiikin tuottaman stressin lievityksen ilmeneminen ja merkitys aivoinfarktipotilailla, musiikin toipumista edistävät vaikutukset aivoinfarktin jälkeen, musiikin kuntouttavat vaikutukset muistihäiriöpotilailla, musiikinkuuntelun riskit ja muusikon terveysriskit. Lue lisää

Mediainfo pidetään keskiviikkona 26.1. klo 9–10.30. Tarkennamme ohjelmaa lähempänä tapahtumaa.





Ilmoittaudu tapahtumaan ja mediainfoon näin:



Lähetä yhteystietosi (nimi ja media) sähköpostitse osoitteeseen tuija.metsaaho@laakariliitto.fi otsikolla Ilmoittautuminen.

Kerro, osallistutko 1) tapahtumaan 2) mediainfoon 3) sekä tapahtumaan että mediainfoon.

Saat sisäänpääsylinkin 1–2 päivää ennen Lääkäripäiviä.



Lämpimästi tervetuloa!

