KUTSU: Lapinjärvi <3 vaikuttajat! Tule mukaan 19.6. tutustumaan kuntaan, lähiruokaan ja maistelemaan huippukokin tekemää menua!

Luulitko, että kaikki Suomen kunnat tekevät kuolemaa? Olit väärässä! Lapinjärven kunta on Suomessa pioneeri ihmislähtöisen kunnan kehittämisessä. Meille asukkaiden viihtyvyys ja hyvinvointi on tärkeää. Meille on niin ikään tärkeää tukea yrittäjiä heidän tavoitteissaan, sillä ilman toimivaa elinkeinoelämää ei kunnallakaan ole tulevaisuutta.

Lapinjärveltä tulevat muun muassa sellaiset yritykset kuin yrtteihin ja salaatteihin sekä niiden vertikaaliviljelyyn erikoistunut Robbes Lilla Trädgård, joka innovoi jatkuvasti uusia tapoja liiketoimintaansa. Porlammin Meijeri taas on kehittänyt maitojuustojensa lisäksi herkullisia vegaanijuustoja, jotka ovat saavuttaneet suuren suosion kuluttajien keskuudessa. Elinvoimaisen kunnan ruokatarjontaan kuuluu myös muun muassa paikallisia deli-tuotteita myyvä Kal's Speciality Foods, Lapinjärven Leipomo, sekä Fishermans Food ja heidän kehittämänsä umamilohi.



Lisäksi Lapinjärvellä on upeaa luontoa ja yksi Suomen kauneimmista kirkonkylistä, jota kehitetään muistiystävälliseksi. Kunta tukee yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistoimintaa. Kirkonkylään onkin esimerkiksi perustettu kuntalaisten toimesta yhteinen Koko Kylän Työhuone kuntalaisille käytettäväksi. Lapinjärvellä niin mielellä kuin kehollakin on yksinkertaisesti hyvä olla.



Nyt haluammekin kutsua bloggaajia, instagramittajia, tubettajia ja toimittajia tutustumaan elinvoimaiseen kuntaamme tiistaina 19.6. Ohjelmaan sisältyvät kuljetukset Helsingistä, ruokailu ja ohjelma. Päivälliseksi nautimme Strömsö-kokin Micke Björklundin paikallisista tuotteista suunnitteleman menun. Mukaan mahtuu kahdeksan bloggaajaa tai toimittajaa.





OHJELMA





8.00 Lähtö Helsingistä



9.30 Porlammin Meijerin juustot ja vegaanijuuston kehittäminen



10.30 Kevyt patikkaretki läheiselle Unescon maailmanperintökohteelle



11.30 Lounas Lapinjärven kirkonkylän Monica's caféssa



12.30 Kierros Lapinjärven kirkonkylässä ja tutustuminen Koko Kylän Työhuoneeseen



13.45 Robbes Lilla Trädgårdin salaatit, yrtit ja vertikaaliviljely, Micke Björklundin tapaaminen



15.15 Kimonkylän taidekoti



Syömme Strömsö-kokin Micke Björklundin suunnitteleman päivällismenun, joka sisältää paikallisia tuotteita. Tutustuminen Kal's Speciality Foodsiin, Lapinjärven Leipomoon ja Fishermans Foodiin aiempien ruokatoimijoiden lisäksi.



17.30 Lähtö kohti Helsinkiä





Päivän emännöi kunnanjohtaja Tiina Heikka.





Ilmoittaudu viimeistään 8.6 osoitteeseen lapinjarvi@wannado.fi, ja ilmoita samalla kuljetustarpeesi sekä mahdolliset allergiat, erikoisruokavaliot tai muut rajoitteet. Laita mukaan myös tiedot pääkanavistasi, blogisi/kanavasi kohderyhmästä ja aihepiiristä sekä kuukausittaisista/kanavakohtaisista seuraajamääristäsi! Kerro myös miksi kiinnostuit tästä ja muista laittaa mukaan myös yhteystietosi, että saamme sinut kiinni tarvittaessa nopeastikin!



Lämpimästi tervetuloa mukaan!





Lisätietoja voit klikkailla etukäteen näistä linkeistä:



Lapinjärven kunnan sivut

www.lapinjarvi.fi



Lapinjärven blogi

http://ihkulapinjarvi.blogspot.fi



Koko Kylän Työhuone

https://www.facebook.com/Koko-Kylän-Työhuone



Robbes Lilla Trädgård

http://robbes.fi/fi/



Porlammin Meijeri

http://www.porlammin.fi/



Fishermans Food

https://www.fishermans.fi/



Kal's Speciality Foods

http://gourmetfinn.com



Lapinjärven Leipomo

http://www.lapinjarvenleipomo.fi/



Kimonkylän taidekoti

https://www.kimonkyla.fi/kimonkylan-taidekoti/

Yhteyshenkilöt