Kutsu lehdistötilaisuuteen 5.6. klo 9.00: Maailman ensimmäinen teollinen 5G-tekoälysovellus tuotantokäyttöön ABB:n taajuusmuuttajatehtaalla Helsingissä

Matti Vaattovaara ABB Power Grids Finland Oy:n toimitusjohtajaksi 17.5.2019 14:00:58 EEST | Tiedote

ABB nimittää Matti Vaattovaaran ABB Power Grids Finland Oy:n toimitusjohtajaksi 1.11.2019 lähtien. Vaattovaara on ollut ABB:n palveluksessa 15 vuoden ajan. Viimeksi hän on johtanut Suomen ABB:n Power Grids -divisioonan myyntiä ja markkinointia sekä vastannut liiketoiminnasta energia- ja verkkoyhtiöille sekä liikennesektorin asiakkuuksiin. Aiemmin hän on toiminut ABB:llä erilaisissa myynnin ja Service-liiketoiminnan johtotehtävissä.