Kutsu lehdistötilaisuuteen: Meret Oppenheimin ja John Kørnerin näyttelyt

Aika: tiistai 13.2. klo 10-11

Paikka: EMMA – Espoon modernin taiteen museo, Aukio (2. krs),

Näyttelykeskus WeeGee, Ahertajantie 5, Espoo, Tapiola

Puheenvuorot:

Pilvi Kalhama, museonjohtaja, EMMA

Tiina Penttilä, Meret Oppenheimin näyttelyn kuraattori, amanuenssi, EMMA

Arja Miller, intendentti, näyttelyt, EMMA

John Kørner, taiteilija

Ilmoittautuminen: iia.palovaara@emmamuseum.fi

Meret Oppenheim: Mielen peilit, 14.2. - 12.8.2018

EMMAn kansainvälisiä modernisteja esittelevää näyttelysarjaa jatkava Mielen peilit on laaja katsaus surrealismia uudistaneen Meret Oppenheimin tuotantoon. Meret Oppenheimin (1913–1985) elämästä ja taiteesta välittyvä älyllinen leikkisyys, kokeellisuus sekä feminismi ovat edelleen ajankohtaisia. Hän naamioi käyttöesineitä, vaatteita, asusteita ja huonekaluja synnyttäen niille yllätyksellisen uuden elämän. Näyttelyssä on mukana teoksia myös Oppenheimin aikalaistaiteilijoilta Ranskan ja Sveitsin surrealistipiireistä (esim. Man Ray ja Daniel Spoerri) sekä valokuvia ja muotokuvia Oppenheimista itsestään. Kokonaisuus on koostettu eurooppalaisista yksityisistä ja julkisista kokoelmista. Näyttelyn tuotannollinen yhteistyökumppani on ARTOMA Art and Cultural Management, Hampuri.

John Kørner: Tripoli – Lampedusa 14.2.– 29.7.2018

EMMA on kutsunut nykymaalaustaiteen uudistajan, tanskalaisen John Kørnerin EMMAn Areena-tilaan. Kørnerin paikkasidonnainen installaatio muuntaa galleriatilan osallistavaksi kokonaistaideteokseksi. Hänen taiteensa ammentaa niin oman aikamme polttavista kysymyksistä, siirtolaisuudesta ja epätasa-arvosta kuin henkilökohtaisemmista identiteettiin, ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Kørnerin lähestymistapa on kuitenkin aina runollinen, avoin ja katsojan mielikuvitusta ruokkiva.

