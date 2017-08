Kutsu leikkiin -seminaari

Vanhempi, tsemppaa seiskaluokkalaista 9.8.2017 15:12 | Tiedote

Uuden kouluvuoden alkaminen on mukava, mutta samalla myös jännittävä tapahtuma. Ekaluokan alkaminen on ensimmäinen iso askel lapsen koulutiellä, ja siihen valmistaudutaan perheissä huolellisesti. Myös siirtyminen yläkouluun on suuri harppaus ja vanhempien tuki on edelleen tärkeää lapselle.