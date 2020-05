KUTSU: Maria Joutsenvirran ja Arto O. Salosen Sivistys vaurautena -kirjan julkkarit verkossa

Millainen on tavoittelemisen arvoinen tulevaisuus ja kuinka sitä tehdään todeksi? Tervetuloa Sivistys vaurautena teoksen maksuttomaan julkistamistilaisuuteen 6.5.2020 klo 14-16!

Maria Joutsenvirran ja Arto O. Salosen Sivistys vaurautena - Radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa (Basam Books 2020) teoksessa päivitetään käsityksiä sivistyksestä, vauraudesta ja edistyksestä.

Yhteiskunnan kehitystä ja yksilön onnistumista on totuttu mittaamaan materiaalisen vaurauden ja kulutusmahdollisuuksien lisääntymisellä. Ainutkertaista elämää elävä ihminen tarvitsee ylväämmän tarinan elämälleen. Siinä tarinassa sivistyminen on uutta vaurautta. Julkistamistilaisuudessa tekijät kertovat uniikista teoksestaan, jossa osa luvuista on kuvakirjoitettu. Kommenttipuheenvuoron käyttää opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Kirjan julkistamistilaisuus järjestetään yhteistyössä Sivistys vaurautena teoksen tekijöiden, Basam Booksin, Lapinlahden Lähteen sekä Päijät-Hämeen kesäyliopiston ja SnellmanEDUn kanssa.

Tutustu tilaisuuden ennakkoilmoittautumisohjeisiin täältä: https://bit.ly/3bWLfYa