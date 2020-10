Kutsu markkinainfoon: Potilashotelli osana tulevaisuuden sairaalaa

Koronatilanne Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella edelleen rauhallinen 24.9.2020 16:12:01 EEST | Tiedote

Koronatilanne Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on säilynyt rauhallisena. Edeltävän seitsemän päivän aikana alueella on todettu neljä uutta tapausta. Taudin ilmaantuvuus alueella on yksi sataatuhatta asukasta kohti.