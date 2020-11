Kutsu mediainfoon Taysiin sunnuntaina 29.11. klo 12

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä muistuttaa maskien käytön tärkeydestä 17.11.2020 15:15:29 EET | Tiedote

Pirkanmaan koronatilanne on edelleen kiihtymisvaiheessa. Kahden viikon ilmaantuvuus on laskenut viime viikosta ja on Pirkanmaalla nyt 20,9 tapausta 100 000 asukasta kohden. Positiivisten löydösten osuus testatuista on puolen prosentin tasolla.