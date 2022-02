Kutsu medialle - Kuinka Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukset vaikuttavat Suomessa?

Entsyymien perustutkimuksen avulla saatu aikaan jo useita hoitomuotoja 21.2.2022 11:23:05 EET | Tiedote

Pitkäjänteinen hiilihappoanhydraasientsyymejä koskeva perustutkimus on alkanut tuottaa kliinisiä sovelluksia, joista on hyötyä potilaiden hoidossa. Tuoreen katsausartikkelin mukaan hiilihappoanhydraasien entsyymiaktiivisuuden estäminen lääkeaineilla on lupaava hoitomuoto useissa erilaisissa sairauksissa.