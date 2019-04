Kutsu medialle 16.4.: Kiertotaloudesta helpotusta nuorten ilmastoahdistukseen

Vuoden 2018 Nuorisobarometrin mukaan nuoret ovat huolissaan erityisesti ilmastosta. Nuoret ovat myös valmiita muuttamaan nykyisiä toimintamallejamme kestävämmän yhteiskunnan eteen. Kiertotalous on uusissa toimintamalleissa avainasemassa. Tule ottamaan selvää, mitä kiertotalous oikeasti tarkoittaa ja kuinka se integroidaan osaksi koulutusta.

Tervetuloa kuulemaan, kuinka Yrityskylä Itä-Suomi ja Kuopion kaupunki edistävät kiertotaloutta. Pääset samalla tutustumaan kuopiolaisen Fantasia Worksin kanssa toteutettuun koululaisten pienoisyhteiskuntaan.



Aika: Tiistai 16.4. klo 9.30 – 11.00

Paikka: Yrityskylä Itä-Suomi, Leväsentie 2 (Kauppapaikka Herman), Kuopio

Ohjelma

09.30 Aamupalaa tarjolla



09.45 Mitä on kiertotalous?

TATin kiertotalousasiantuntija Päivi Kosunen



10.00 Kiertotalous Kuopiossa ja Savilahdessa

Ympäristöasiantuntijat Minna Kuuluvainen ja Tapio Kettunen, Kuopion kaupunki



10.15 Miten nuorista kasvaa kiertotalousnatiiveja?

TATin kiertotalousasiantuntija Päivi Kosunen



10.30 Mahdollisuus tutustua kuopiolaisen Fantasia Worksin toteuttamaan kuudesluokkalaisten pienoisyhteiskuntaan, Yrityskylään

Mikä Yrityskylä?

Yrityskylä Alakoulu on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii vastuullisena kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa. Yhdeksäsluokkalaisille suunnatussa Yrityskylä Yläkoulussa taas hypätään pelillisin keinoin kansainvälistä vientiä tekevän yrityksen johtoryhmän saappaisiin.



Yrityskylä Itä-Suomen oppimisympäristössä on nyt mm. kierrätykseen ja lajitteluun kannustava puhuva raaka-aineiden lajittelupiste, sataprosenttisesti kiertotalousratkaisuihin pohjautuva puurakentamisen yritys sekä suuri määrä työtehtäviä, jotka edistävät resurssitehokkuutta, jakamistapoja ja vastuullista kuluttamista.



Yrityskylä Itä-Suomessa vierailee kolmen lukuvuoden aikana (2018 – 2021) arviolta 14 000 kuudesluokkalaista ja 11 500 yhdeksäsluokkalaista Pohjois- ja Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Kainuun alueelta.



Yrityskylä on osa Talous ja nuoret TATia. TAT auttaa nuoria kehittämään talous- ja työelämätaitoja sekä innostumaan yrittäjyydestä.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 15.4. mennessä:

Karoliina Kettunen

Aluepäällikkö, Yrityskylä Itä-Suomi

050 322 1641

karoliina.kettunen@tat.fi