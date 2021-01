Kutsu medialle 21.1: Mikä on eurooppalaisten liikenneverkkojen tulevaisuus?

Kauppakamarien koronakyselyt: Koronavuosi kohteli toimialoja eri lailla – majoitus- ja ravitsemusalalla synkintä, teollisuus ja kauppa pärjäsivät keskimääräistä paremmin, rakentaminen vasta odottaa huonoimpia aikoja 30.12.2020 07:00:00 EET | Tiedote

Koronavuosi kohteli yrityksiä ja toimialoja eri tavoin. Koronaepidemian takia hyvin iso osa yrityksistä on ollut vaikeuksissa, mutta toiset vielä suuremmissa vaikeuksissa kuin toiset. Kauppakamareiden maalis-joulukuun aikana jäsenyrityksille tekemistä laajoista kyselyistä selviää, että epidemia on kohdellut kaltoin erityisesti pieniä yrityksiä kaikilla toimialoilla. Toimialoista pahimpia kärsijöitä on ollut majoitus- ja ravitsemusala.