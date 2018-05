Kutsu medialle: Airbnb meidän talossa – uhka vai mahdollisuus?

Vuokranantaja on arvokas taloyhtiölle 11.4.2018 13:47 | Tiedote

Yksityinen vuokranantaja on asuntosijoittaja, jolle on usein kertynyt kokemusta monista taloyhtiöistä. Tämän kokemuksen ja vertailutiedon hyödyntäminen taloyhtiön hallituksessa on kaikkien etu, joka toteutuu vielä liian harvoin. Vain joka viides yksityinen vuokranantaja on hallitusaktiivi. Vuokranantaja- ja asukasosakkaiden päämäärät taloyhtiössä ovat samat: pidetään taloyhtiön talous tasapainossa ja huolehditaan kiinteistön kunnossapidosta ja viihtyvyydestä.