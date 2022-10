Kutsu medialle: Aleksanteri-konferenssi käsittelee Venäjän hyökkäyksen globaaleja vaikutuksia

Venäjän, itäisen Euroopan ja Euraasian tutkimukseen erikoistunut Aleksanteri-instituutti järjestää vuosittain yhtä tutkimusalansa suurimmista akateemisista konferensseista kansainvälisesti mitattuna. Tänä vuonna konferenssiin kokoontuu muun muassa sotatieteiden, turvallisuuspolitiikan ja yhteiskuntatieteiden asiantuntijoita keskustelemaan Venäjän aloittaman hyökkäyssodan globaaleista vaikutuksista. Erityisesti pohdinnassa ovat vaikutukset Euroopan, Ukrainan ja Venäjän tulevaisuuteen.

Yhteensä yli viidessäkymmenessä asiantuntijakeskustelussa paneudutaan muun muassa globaaliin turvallisuuteen, sanktioihin, journalismin ja yritystoiminnan tulevaisuuteen, vihreään siirtymään sekä Ukrainan jälleenrakennukseen. Keskeisiin teemoihin kuuluvat myös Venäjän nykyhallinto ja strateginen kulttuuri, informaatiosota ja kansainväliset liittoumat. Useassa esityksessä käsitellään myös hyökkäyssodan seurauksia ihmisoikeus- ja sukupuolinäkökulmista. Konferenssissa kuullaan useita ukrainalaisten tutkijoiden esityksiä.

Venäjän vaikuttamiskeinoihin pureudutaan esimerkiksi torstaina 27.10. klo 13.30–15 Tiedekulmassa järjestettävässä pyöreän pöydän keskustelussa, joka käsittelee turvallisuusuhkien moninaisuutta tämän päivän Euroopassa. Keskusteluun osallistuvat kansainvälisten suhteiden professorit Roy Allison Oxfordin yliopistosta ja Margarita Balmaceda Seton Hallin yliopistosta Yhdysvalloista sekä Venäjään erikoistunut tutkimusjohtaja Carolina Vendil Pallin Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitoksesta. Keskustelua johtaa strategian professori Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulusta.



Perjantaina 28.10. klo 12.00–13.30 ohjelmassa on pyöreän pöydän keskustelu akateemisen ja policy-tutkimuksen haasteista. Yhteistyössä ulkoministeriön ja puolustusministeriön kanssa valmistellun keskustelun tavoitteena on pohtia tieteellisen tutkimuksen roolia epävarmuuksia täynnä olevassa ajassamme. Keskusteluun osallistuu joukko arvostettuja tutkijoita: Olga Oliker (International Crisis Group), Sergey Utkin (University of Southern Denmark), Kristi Raik Viron ulkopoliittisesta instituutista sekä Jyrki Terva ulkoministeriöstä. Keskustelua johtaa pitkänlinjan Venäjä-tutkija, Hanna Smith Hybrid Coesta.

Muutamia lisänostoja ohjelmasta:

Keskiviikko 26.10.2022 klo 14.45–16.15

Paneeli 1G: The Use of History and Political Thought in Ideology Building

Rosa Magnusdottir (Islannin yliopisto)

Maria Engqvist (Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitos FOI)

Andreas Umland ja Martin Kragh (Stockholm Center for Eastern European Studies)

Katri Pynnöniemi (Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto & Maanpuolustuskorkeakoulu)

Torstai 27.10. klo 11.00–12.00 katsottavissa vapaasti striimin välityksellä

Pääesitys I: Women’s Participation in Defending Ukraine in Russia's War

Tamara Martsenyuk (National University of Kyiv-Mohyla Academy & Leuphana University Lüneburg)



Torstai 27.10. klo 15.30–17.00

Paneeli 4C: Russian Natural Resources in the Politics and Governance of Sustainability Transitions

Marja Helena Sivonen ja Paula Kivimaa (Suomen ympäristökeskus)

Marco Siddi (Ulkopoliittinen instituutti)

Olga Dovbysh (Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto)

Sakari Höysniemi (Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto)

Torstai 27.10. klo 15.30–17.00

Paneeli 4F: Ukraine Before and After Russia´s Invasion

Yuliya Bidenko (V.N. Karazin Kharkiv National University)

Mykhailo Honchar (Kherson Academy of Continuing Education)

Richard Arnold (Muskingum University)

Torstai 27.10.2022 klo 17.30–19.00

Paneeli 5F: Reforming Ukraine

Sarah Whitmore (Oxford Brookes University)

Bettina Renz (Nottinghamin yliopisto)

Ilmari Käihkö (Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulu & Aleksanteri-instituutti)

Michael Martin Richter (Bremenin yliopisto)

Torstai 27.10.2022 klo 17.30–19.00 katsottavissa vapaasti striimin välityksellä

Paneeli 5G: Open discussion – The Future of Independent Journalism in Exile

Elena Rodina (vapaa tutkija)

Artem Filatov (Toimittaja, 'Opyt Svobody'-mediaprojektin perustaja)

Mariëlle Wijermars (Tutkijakollegiumi, Helsingin yliopisto)

Salla Nazarenko (Suomen journalistiliitto)

Perjantai 28.10.2022 klo 10.30–11.30 katsottavissa vapaasti striimin välityksellä

The Role of Knowledge in the Era of Insecurity

Stephan Meister (German Council on Foreign Relations)

Median akkreditoinnit:



Toimittajien on mahdollista osallistua konferenssiin etäyhteyksillä tai paikan päällä Helsingin yliopiston keskustakampuksella. Akkreditointia voi tiedustella suoraan Aleksanteri-instituutin informaatikolta Olga Kaijalaiselta. Noudatamme median akkreditoinnissamme ehdotonta varovaisuutta, jotta tapahtumaan ei pääse osallistumaan ulkopuolisia tulijoita. Täten pyydämme yhteyttä ottavia toimittajia todistamaan työsuhteensa sekä osoittamaan kiinnostuksensa tapahtuman teemaan esimerkiksi aiempien juttujen tai esimiehen työtilauksen perusteella.