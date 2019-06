Kutsu medialle: Asemanseutujen innovaatiokilpailun finaali 11.6.2019

Kutsu medialle: Maailman koululaisten ilmastokokouksen päätöstilaisuus 5.6. 4.6.2019 14:30:56 EEST | Kutsu

Tilaisuus: Maailman koululaisten ilmastokokouksen päätöstilaisuus Paikka: Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13 Aika: 5.6.2019 kello 9.30–13.00 Viikon mittaiseen maailman koululaisten ilmastokokoukseen 29.5.–5.6. (World Summit of Students for Climate, WSSC 2019) osallistuu 135 oppilasta ja 100 opettajaa 70 maasta ja kaikista maanosista. Kokouksen tarkoituksena on saada 14–17-vuotiaiden nuorten ääni kuuluviin ilmastoasioissa ja tuoda näkyväksi koulutuksen merkitystä ilmastonmuutoksen haasteiden ratkaisemisessa. Tavoitteena on myös allekirjoittaa maailman koululaisten ilmastosopimus. Ilmastokokous huipentuu maailman ilmastopäivänä 5. kesäkuuta Helsingin kaupungintalolla pidettävään päätöstilaisuuteen, jossa oppilaat julkaisevat ilmastokannanoton. Media on tervetullut päätöstilaisuuteen. Tilaisuuden ohjelma liitteenä. Lisätietoa ja ilmoittautuminen: Tiedottaja Anne Hämäläinen, Helsingin kaupunginkanslia, puh. 040 849 6065, anne.hamalainen@hel.fi Lisätietoa koululaisten ilmastoko