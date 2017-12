Kutsu medialle Caravan Show -messujen infoon 12.1.

Varsinais-Suomi tarjoaa töitä noin 3000:lle messuilla Turussa tänään 22.11.2017 09:57 | Tiedote

Tiedote 22.11.2017. Turun Messukeskuksessa järjestetään ensimmäistä kertaa tapahtuma nimeltään Rekryexpo 22.11. Rekrytointitapahtumassa on ennakkotietojen mukaan tarjolla yli 3 000 avointa työpaikkaa, joko nyt tai puolen vuoden sisällä. Työtä tarjoavia tahoja on 63. Muun muassa Varsinais-Suomen TE-toimisto, yhteistyössä muiden toimistojen kanssa, on järjestänyt tapahtumaan bussikuljetuksia eri puolilta Suomea. Messuvieraita odotetaan mm. Helsingistä ja Tampereen suunnalta.