Kutsu medialle: Carl Larssonin ainutlaatuinen alkuperäismaalaus esillä Hanasaaressa Carl ja Karin Larssonin sisustusmaailmaa esittelevässä näyttelyssä

Hanasaaressa avautuu 25.2.2020 Karin ja Carl Larssonin taianomaista sisustusmaailmaa esittelevä näyttely.

Karin ja Carl Larsson - Kodin lämpö -näyttely esittelee Karin ja Carl Larssonin taiteellista työtä huonekalujen ja tekstiilien kautta, ja esillä on myös Carl Larssonin alkuperäismaalaus Lisbeth ja kirsikankukka vuodelta 1899. Vesivärimaalaus kuuluu ahvenanmaalaisen liikemiehen Anders Wiklöfin yksityiskokoelmaan, eikä se ole aiemmin ollut julkisesti esillä Suomessa.

”Taulu katosi Yhdysvaltoihin yli sadaksi vuodeksi. Kun teos löytyi, se myytiin syksyllä 2013 huutokaupassa Uppsalassa 2,5 miljoonan Ruotsin kruunun hintaan. Sen jälkeen teos on ollut Anders Wiklöfin yksityiskokoelmassa Ahvenanmaalla”, kertoo näyttelyn kuraattori Nina Zilliacus.

Hanasaaren näyttely, joka toteutetaan yhteistyössä Carl Larsson-gårdenin ja Rights & Brands -toimiston kanssa, esittelee Karin ja Carl Larssonin sisustusihanteita Lilla Hyttnäsin taiteilijakodista Taalainmaan Sundbornista. Kodikas tunnelma luodaan uudelleen aikakauden antiikkihuonekalujen ja uustuotantoa olevien Carl Larsson -huonekalujen avulla.

”Carl ja Karin Larsson olivat modernin kodinsisustuksen edelläkävijöitä. Karin loi suurimman osan rohkeasta sisustuksesta itse, kun Carl maalasi, sekä kodissa että kotia kuvaten. Sisustustyyli levisi myös Suomeen Carl Larssonin kirjan Ett hem välityksellä”, kertoo Zilliacus.

Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman on innoissaan näyttelystä, joka järjestetään Hanasaaren hallinnollisen päämiehen Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston 60-vuotisjuhlan kunniaksi.

”Sekä rahaston että Hanasaaren tehtävä on edistää ruotsalais-suomalaista yhteistyötä eri tavoin. Harva asia tai henkilö on yhtä perin pohjin ruotsalainen kuin Carl ja Karin Larsson, joten on todella ilo päästä esittelemään heidän satumaista taidettaan ja sisustussuunnitteluaan. Olemme erittäin kiitollisia Anders Wiklöfille, koska hän on antanut lainaan yhden ainutlaatuisista Carl Larsson -maalauksistaan. Kiitämme myös kuraattori Nina Zilliacusta, Carl Larsson-gårdenia ja Rights & Brands -toimistoa yhteistyöstä näyttelykokonaisuuden toteuttamiseksi”, toteaa Kronman.

Tervetuloa avajaisiin Hanasaaren galleriaan!

Aika: maanantai 24.2. klo 17

Paikka: Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo

Ohjelma: Avajaispuheen pitää Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman. Puheen jälkeen hän keskustelee kuraattori Nina Zilliacuksen kanssa näyttelystä.

Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 24.2. klo 12.00 mennessä Hanasaaren viestintäjohtaja Håkan Forsgårdille: hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 767 7373.

Carl ja Karin Larsson sekä heidän kotinsa Lilla Hyttnäs

Carl Larsson on yksi Ruotsin kaikkien aikojen rakastetuimmista taiteilijoista. Kun hän meni naimisiin Karin Bergöön kanssa vuonna 1883, alkoi symbioottinen taiteellinen suhde, jossa sisustaja Karin toimi taiteilija Carlin innoittajana. Carl maalasi ja peitti seinät kukin ja lehvin, kun taas Karin toteutti spartalaisempaa ja usein abstraktia näkemystä kudonnassaan ja muotoilussaan. Heidän yhteistyönsä tuloksena syntyi täydellinen kokonaisuus, kokonaistaideteos Lilla Hyttnäs.

Karin ja Carl Larsson edustivat täysin uudenlaista tapaa kaunistaa ja koristella kotia, ja heidän uraauurtava sisustustyylinsä ”the Swedish Style” levisi ympäri Ruotsia ja koko maailmaa Carl Larssonin vuonna 1899 julkaistun kirjan Ett hem välityksellä.Tyylikäs, koristeellinen sisustus ja värikkäät talonpoikaishuonekalut yhdistyvät valkeisiin ja harmaisiin salonkien sisustuksiin. Mukavuus, viihtyisyys ja toiminnallinen kauneus olivat parin ilmavan ja mukavan sisustustyylin ohjenuorat. Tämä oli räikeässä ristiriidassa ajan raskaan, tummasävyisen ja porvarillisen sisustussuuntauksen kanssa.

Näyttely Karin ja Carl Larsson – Kodin lämpö on esillä Hanasaaren galleriassa 25.2.–10.5.2020. Näyttelyn aikana Galleria on poikkeuksellisesti avoinna vain maanantaista lauantaihin klo 12–18. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Kuva: Carl Larsson, Lisbeth ja kirsikankukka, 1899 Andersudde, Anders Wiklöfin kokoelma, Ahvenanmaa. Kuvan oikeudet: Uppsala auktionsverk.

Lue lisää Carl ja Karin Larssonista: www.carllarsson.se