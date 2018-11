KUTSU medialle: Copernicus-hackathonin osallistujat etsivät keinoja vähentää ilmansaasteiden vaikutuksia

Reading, Iso-Britannia, 7.11.2018 // Kilpailu haastaa kehittäjät käyttämään olemassa olevaa satelliittidataa uusien ratkaisujen löytämiseen.

Nuoret yrittäjät ja muut idearikkaat tekijät ympäri Eurooppaa kokoontuvat Copernicus AtmosHack -kilpailuun, jonka tarkoituksena on keksiä uusia ideoita ja ratkaisuja vähentämään ihmisten altistusta ilmansaasteille ja UV-säteilylle. Osallistujat perustavat innovaationsa EU:n Copernicus-ohjelman tuottamaan vapaasti saatavilla olevaan tietoon, joka sisältää mm. Copernicus- ja EUMETSAT-satelliittien havaintoja, maasta käsin kerättyä ilmanlaatutietoa sekä laatuanalyysejä ja ennusteita, jotka on tuottanut Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n toteuttama Copernicus-ohjelman ilmakehän seurantapalvelu (CAMS). Ultrahackin organisoima hackathon järjestetään Helsingissä 16.–18.11., ja osallistujien tulee ilmoittautua 8.11. mennessä. Hackathonin palkintojen arvo on yhteensä 30 000 euroa. Tuomaristoon kuuluu Johannes Flemming CAMSista, Mark Higgins EUMETSATista ja Johanna Tamminen Ilmatieteen laitokselta.

Melkein kaikkia koskettava ongelma

Ilmansaasteet ovat merkittävä ongelma ympäri maailman, ja Maailman terveysjärjestön WHO:n arvioiden mukaan 91 % maailman väestöstä altistuu niille ainakin osan aikaa. Suurin osa saasteiden aiheuttamista kuolemantapauksista tapahtuu kehitysmaissa, joilla on käytettävissä vähemmän resursseja ongelmaan puuttumiseen. Tämän vuoksi Copernicus-ohjelma rahoittaa AtmosHack-tapahtuman, joka järjestetään yhteistyössä EUMETSATin, CAMSin, Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston kanssa. Osallistujia kannustetaan hyödyntämään ratkaisujensa pohjana vapaasti saatavissa olevaa tietoa. He voivat kehittää esim. uusia puhelin- tai verkkosovelluksia, alustoja muille ohjelmisto- tai laiteratkaisuille taikka ilmakehään liittyviä lisäominaisuuksia olemassa oleviin ratkaisuihin.

Laaja valikoima mahdollisia sovellusalueita

Hakemuksia toivotaan mm. seuraavilta alueilta:

- ilmanlaatusovellukset

- liikenne- ja navigointisovellukset

- luonnonilmiöratkaisut, jotka näyttävät tulivuorenpurkaukset, tuhkan ja savun

ilmakehässä

- akateemiset ratkaisut: tiedon visualisoinnit, uudet analysointimallit

- terveydenhoito

- koulutus

- esineiden Internetin ratkaisut, joissa yhdistyvät maa-anturit ja verkostot

- cleantech, joka vähentää tuotannon, maatalouden ja muiden alojen päästöjä

- älykaupunkiratkaisut



Kannustimena palkintoja ja nopea pääsy markkinoille

Copernicus kumppaneineen jakaa palkintoja, jotka kuvastavat saasteongelman vakavuutta sekä nyt että tulevina vuosina. Voittajat saavat 5 000 euron käteispalkinnon ja ilmaisen pääsyn Copernicus Acceleratorin startup-ohjelmaan, jonka arvo on 15 000 euroa. Lisäksi kaksi joukkuetta voittaa liput Slush-kasvuyritystapahtumaan, joka järjestetään joulukuussa Helsingissä. Voittajajoukkue saa myös vapaan pääsyn WEkEO-palveluun eli Euroopan unionin Copernicus DIAS -tietopalvelualustalle, joka tarjoaa ympäristötietoa, virtuaaliympäristöjä tietojenkäsittelyyn ja asiantuntevaa käyttäjätukea.

”Odotamme innolla yllätyksiä! AtmosHack-osallistujat löytävät varmasti uusia tapoja käyttää CAMS-tuotteitamme ja polkaista käyntiin innovatiivisten liikeideoiden kehitystyö", kertoo CAMSin johtaja Vincent-Henri Peuch.

Avoin verkkokurssi (MOOC) luo pohjaa uusille ideoille

AtmosHack-hackathonin rinnalla käynnistyy maksuton MOOC-verkkokurssi (Massive Open Online Course) maan ilmakehän seurannasta 5.11.2018. Ilmakehäkurssi on suunniteltu laajalle yleisölle, ja sen tavoitteena on selittää ilmakehän koostumusta ja sen seurantaa. Osallistujille tarjotaan oppimisen tueksi videoita, ilmakehätieteiden asiantuntijoiden haastatteluita, tietokeskeisiä testejä ja interaktiivista sisältöä. Viisi viikkoa kestävä MOOC-kurssi on CAMSin ja EUMETSATin luoma ja toteuttama.

Copernicus Accelerator

Copernicus Accelerator on kiihdyttämöhanke, joka tuo yhteen korkean tason ammattilaiset ja nuoret yrittäjät, joilla on uusia maanseurantaan liittyviä ideoita. Kiihdyttämö tarjoaa vuosittain liiketoiminnan kehitysohjelman 50 näkemykselliselle startup-yritykselle ja yrittäjälle Copernicus-ohjelman osallistujamaista (EU, Norja ja Islanti). Näitä 50:tä kokelasta yhdistävät innovatiiviset ideat, jotka pyrkivät vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin etenkin Copernicus-ohjelman tuottamien havainnointitietojen avulla.

Vuodesta 2016 ohjelma on tukenut kiihdyttämökokelaita siirtymisessä ideoinnista todellisiin kaupallisiin hankkeisiin. Joka vuosi valikoidut osallistujat saavat parikseen korkean tason ammattilaisen ja hyötyvät yksilöllisestä mentoroinnista ja lisäkoulutusmahdollisuuksista, kuten bootcampeista, webinaareista ja kohdennetusta markkinointituesta.

Copernicus Accelerator on Euroopan komission kasvun pääosaston projekti ja osa Copernicus-startup-ohjelmaa, joka on suunniteltu kulkemaan startup-yritysten rinnalla liikeidean syntymisestä sen täyteen kaupallistamiseen asti.

Tietoa Copernicus-ohjelmasta

Copernicus on Euroopan unionin merkittävin maanseurantaohjelma. Se tuottaa vapaasti käytettävissä olevaa toimintatietoa ja tietopalveluja, jotka tarjoavat käyttäjilleen luotettavaa ja ajantasaista tietoa ympäristöasioissa.

CAMS-palvelun on toteuttanut Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus (ECMWF) Euroopan unionin puolesta. ECMWF on toteuttanut myös Copernicus-ohjelman ilmastonmuutospalvelun (C3S). ECMWF on riippumaton hallitustenvälinen organisaatio, joka tuottaa ja levittää numeerisia sääennusteita 34 jäsen- ja yhteistyömaalleen.

EUMETSAT on Euroopan satelliittijärjestö, joka ohjaa säätä ja ilmastoa havainnoivien satelliittien toimintaa ja tarjoaa tietoa 30 jäsenmaalleen. Päätoimipisteestään Saksan Darmstadtista EUMETSAT operoi geostationaarista Meteosat-satelliitteja ja polaariradan Metop-sääsatelliitteja sekä Copernicus Sentinel-3-satelliittia, ja jatkossa myös ilmakehää seuraavia Sentinel-4 ja 5 sekä Sentinel-6-satelliitteja.

Ilmatieteen laitoksella on johtava rooli EUMETSAT:n rahoittamassa AC-SAF-projektissa, jossa mm. käsitellään satelliittien tuottamaa tietoa mm. ilman laatuun vaikuttavista kaasuista ja pienhiukkasista, otsonikerroksesta ja UV-säteilystä.

Ilmatieteen laitos on liikenne- ja viestintäministeriön alainen palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa yleisen turvallisuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä sää-, meri- ja ilmastopalveluja.

