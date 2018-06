Kutsu medialle: Demarinuorten liittokokous Turussa 8.-10.6. kello 12 alkaen

Demarinuoret: Nuoria ja pätkätyöntekijöitä syrjivä vuosilomalaki on uudistettava! 17.5.2018 14:26 | Tiedote

Helsingin Sanomien uutisen mukaan EK torppasi etenkin nuorille epäedullisen vuosilomalain uudistamisen. Demarinuoret vaatii nuoria ja pätkätyöntekijöitä syrjivän vuosilomalain uudistamista. Nykyinen vuosilomalaki on monimutkainen, vaikeaselkoinen ja epäreilu alle vuoden työsuhteita tekeviä työntekijöitä kohtaan. Nykyään työntekijä ansaitsee vuosilomaa lomanmääräytymisvuodelta, joka on aina 1.4.-31.3. Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden 31.3. mennessä, ansaitsee henkilö vuosilomaa 2 arkipäivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos taas työsuhde on 31.3. mennessä kestänyt yli vuoden, ansaitsee henkilö vuosilomaa 2,5 arkipäivää. Lyhyet työsuhteet ovat yleisiä etenkin nuorilla ja matalapalkkaisilla palvelualoilla.