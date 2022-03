Kutsu medialle: Elinkeinofoorumi 2022 – tiistai 5.4. klo 8:00-11:15

Tila- ja asuntojaosto hyväksyi Tilapalvelut-liikelaitoksen tilinpäätöksen 21.3.2022 10:50:04 EET | Tiedote

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2021 tilinpäätöksen. Tilinpäätös 2021 esityslistan liitteenä Henttaan kylätalon käytöstä päästy neuvotteluissa yhteiseen tavoitteeseen Jaosto päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen, joka koskee Henttaan kylätalon korjaamista ja vuokraamista alueen partiolaisten, yhdistysten ja asukkaiden käyttöön ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman tavoitteiden mukaisesti kohteen myynti on ensisijainen vaihtoehto. Myös vuokraaminen on mahdollista, jos löytyy toimija, joka vastaa kohteen ylläpidosta ja korjauksista. Tilapalvelut on neuvotellut kohteesta talven 2021–2022 aikana Olarin Eräkotkat ry:n lippukunnanjohtajan kanssa. Neuvotteluissa on päästy yhteiseen tavoitteeseen. Kohteen mahdollinen vuokraaminen tai myyminen lippukunnalle on selvityksessä. Asiaan palataan, kun kevään lisätutkimukset ovat valmis