Kutsu medialle: Heinäluoma ja Kumpula-Natri – Seminaari EU-puheenjohtajakaudesta 9.12. klo 9-10.30 Helsingissä

Europarlamentaarikot Eero Heinäluoma ja Miapetra Kumpula-Natri järjestävät "Suomen EU-puheenjohtajakausi – mitä saavutettiin?" -seminaarin maanantaina 9.12. klo 9-10.30 Helsingissä, Eurooppasalissa (Malminkatu 16).

Tilaisuudessa asiantuntijat arvioivat, mitä Suomen EU-puheenjohtajakaudella on saavutettu ja miten tehtävässä on onnistuttu. Paneelin aikana on mahdollisuus yleisökysymyksille.

Tilaisuuden jälkeen klo 10.30 toimittajilla on mahdollisuus haastatella Heinäluomaa ja Kumpula-Natria.

Ohjelma

Tilaisuuden ja paneelin moderoi toimittaja Unto Hämäläinen



08.30 Aamiainen tarjolla



09.00 Avaussanat, MEP Eero Heinäluoma



n. 09.10 Paneeli

Jari Luoto, pääministerin EU-asioiden alivaltiosihteeri (VNK)

Petri Raivio, YLE Helsinki, EU-erikoistoimittaja

Janica Ylikarjula, EK johtava asiantuntija, EU-edunvalvonta

Miapetra Kumpula-Natri, MEP

10.15 Päätössanat, Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen

10.30 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen

Toivomme ilmoittautumisia sähköpostitse elisa.selinummi@europarl.europa.eu.