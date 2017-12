KUTSU MEDIALLE: Helsingin Diakonissalaitos 150 vuotta -juhlamessu 17.12.2017

Helsingin Diakonissalaitos on juhlinut tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuottansa. Monipuolisia tapahtumia sisältänyt juhlavuosi huipentuu sunnuntaina 17.12. klo 10 Kallion kirkossa Helsingissä pidettävään juhlamessuun.

Juhlamessussa saarnaa piispa Teemu Laajasalo, joka on myös Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön uusi valtuuskunnan puheenjohtaja. Messun musiikkiesityksissä on muun muassa laitoksen urkurina 1900-luvun alkupuolella toimineen Mikko Pietarisen musiikkiteos sekä lisäksi sama virsi, joka laulettiin laitoksen vihkiäisjuhlassa tasan 150 vuotta sitten 17.12.1867. Tuolloin paikalla oli laitoksen perustaja everstinna Aurora Karamzin sekä kenraalikuvernööri Nikolai Adlerberg, keisarivallan edustaja Suomessa. Tilaisuudessa luettiin säätiön perustamisasiakirja ja laitoksen säännöt sekä kuultiin esitelmä diakoniatyön vaiheista ja tulevaisuuden näkymistä. Katovuosista kärsivässä Suomessa elettiin vaikeita aikoja, mutta toivo kantoi huomiseen.

Yhä tänään Helsingin Diakonissalaitoksen työ perustuu ajatukseen rohkeasta diakoniasta. Diakoniasta nouseva palvelutehtävä ohjaa hakeutumaan yhteiskunnassa niiden luo, jotka ovat pahiten uhattuina ja sinne missä muuta apua ei ole saatavilla. Diakonian tehtävä ei ole vain auttaa tai tehdä jotain toisen ihmisen puolesta, vaan myös pureutua syihin eli yhteiskunnan rakenteisiin.

”Olemme kuluneen juhlavuoden ajan pyrkineet rakentamaan dialogia ja vaikuttamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Uskomme, että Suomella on varaa kantaa vastuuta kaikkein heikoimmista ja tiedämme, että ihmisillä on sekä kykyjä että halua kantaa vastuuta toisistaan. Olemme nähneet, että suomalaisten enemmistö on valmis puolustamaan hyvinvointiyhteiskuntaa ja sen arvopohjaa. Emme siis tänäänkään tee työtämme yksin, vaan yhdessä kaikkien niiden ihmisten kanssa, jotka näkevät, että yhteiskunta on juuri niin vahva kuin sen heikoin jäsen. Tämän ajatuksen äärelle on hyvä päättää juhlavuotemme”, Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström sanoo.

Toivotamme lämpimästi myös median edustajat tervetulleeksi juhlamessuumme. Se on myös nähtävissä verkossa suorana lähetyksenä https://www.youtube.com/watch?v=6S8MT32KoXE sekä kuultavissa radiosta Yle Radio 1:ltä tapaninpäivänä 26.12. klo 10.00.