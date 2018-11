Kutsu medialle Helsingin uusia kaupunginosia ja täydennysrakentamista taustoittavaan tilaisuuteen 22.11.2018

Helsinki ja New York yhteistyöhön yritysten kyberturvallisuuden parantamiseksi 2.11.2018 10:00 | Tiedote

Helsingin ja New Yorkin kaupungit aloittavat yhteistyön pienten ja keskisuurten yritysten kyberturvallisuuden parantamiseksi. New Yorkin kaupungin NYCx Cyber Moonshot Challenge -kilpailu haastaa helsinkiläiset alan yritykset kehittämään edullisia, tehokkaita ja helppokäyttöisiä kyberturvallisuusratkaisuja pienten yritysten tarpeisiin. Voittajille on luvassa 80 000 dollaria sekä mahdollisuus miljoonan dollarin pääomasijoitukseen riskisijoitusyhtiö Jerusalem Venture Partnersilta.