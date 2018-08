KUTSU MEDIALLE: Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma ja elinkeinovaikutukset -seminaari Finlandia-talossa 24.8.2018

Jaa

Miten Helsinki kantaa vastuutaan ilmastonmuutoksesta? Mikä on Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma ja millaisia elinkeinovaikutuksia sillä on? Tervetuloa seuraamaan Helsingin kaupungin seminaaria Finlandia-taloon perjantaina 24. elokuuta 2018. Medialle avoin osuus on kello 9–10.45, jonka jälkeen alkaa kaupungin ja yritysten välinen keskustelutilaisuus. Lisätiedot mediaosuuden ohjelmasta alla.

Helsinki on sitoutunut kantamaan vastuunsa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kaupunkistrategian linjausten mukaan Helsinki vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia ja kompensoi loput 20 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma on juuri valmistunut esitys siitä, miten Helsinki käytännössä voisi toteuttaa päästövähennykset. Hiilineutraali Helsinki ei synny yksin kaupungin teoilla, vaan tarvitsemme mukaan kaikki helsinkiläiset ja yritykset. Finlandia-talossa 24. elokuuta järjestettävässä seminaarissa käsitellään aihetta erityisesti elinkeinoelämän näkökulmasta: Millaisia toimenpiteitä Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan on ehdotettu ja millaisia tavoitteita ohjelma asettaa esimerkiksi liikenteelle ja rakentamiselle. Tilaisuudessa pohditaan muun muassa sitä, voiko Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma vauhdittaa älykkään ja puhtaan teknologian liiketoimintaa. Seminaarissa yritykset voivat antaa ehdotuksia ja palautetta siitä, miten ohjelmasta tulisi vieläkin parempi. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta päätetään syksyllä 2018. Seminaari käynnistää toimenpideohjelman elinkeinovaikutusten arvioinnin. Tilaisuus on suunnattu elinkeinoelämän edustajille sekä elinkeinoelämän asiantuntijoille ja sen järjestämisestä vastaa Helsingin kaupunki. Toimenpideohjelman elinkeinovaikutuksista on pyydetty lausuntoja 31. elokuuta mennessä. Lausuntopyyntö: Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman elinkeinovaikutusten arviointi

Medialle avoimen osuuden ohjelma

Klo 8.30 Aamukahvi klo 9–10.45 Avaussanat, pormestari Jan Vapaavuori Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman esittely, apulaispormestari Anni Sinnemäki Elinkeinoelämän näkemyksiä - Tatu Rauhamäki, Helsingin seudun kauppakamari, johtaja, vaikuttamistyö

- Mikko Somersalmi, Rakli, tekninen johtaja Helsinki älykkään ja puhtaan kasvun mahdollistajana – miten sanoista tekoihin? - Tiina Kähö, Smart & Clean -säätiö, toimitusjohtaja

- Ville Tamminen, Caverion Suomi Oy, divisioonajohtaja/CEO

- Elias Pöyry, Virta Ltd, varatoimitusjohtaja

Tervetuloa!

Yhteyshenkilöt