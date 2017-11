Kutsu medialle: Järkevä lääkehoito - yhteinen asiamme, Farmasian Päivät 17.-18.11.2017

Mikä kaikki puhuttaa lääkealaa – entä mitä on tulossa? Farmasian Päivät on alan suurin vuotuinen tapahtuma Suomessa. Tarjolla on runsas valikoima asiantuntijapuheenvuoroja, luento-ohjelmaa sekä alan näyttely.

Lääkeala elää voimakkaan murroksen aikaa. Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu ja samaan aikaan terveydenhuollon teknologia kehittyy voimakkaasti. Millaiset asiat määrittävät lääkealan kotimaisia tai globaaleja muutoksia? Entä mitkä ovat lääkealan kehitykseen vaikuttavia megatrendejä? Tällä hetkellä mielenkiinnon kohteena on luonnollisesti sote ja muun muassa apteekkien rooli siinä. Tärkeitä nostoja ovat myös lääkkeiden ympäristövaikutukset, antibioottiresistenssi sekä nanoteknologia lääkkeiden kehityksessä. Kaikkiaan Farmasian Päivillä on tarjolla erillisiä aihesessioita yli 20, joista kukin voi ammentaa mielenkiintonsa mukaan.Päivien teemana on järkevä lääkehoito. Palkintojenjako 17.11 ja julkistusseminaari 18.11 Perjantaina Farmasian Päivillä jaetaan alan vuoden 2017 merkittävimmät palkinnot ja tunnustukset, joita ovat Oppiva työyhteisö, Vuoden lääkeinformaatioteko, Vuoden opetusapteekki sekä Albert Wuokko -palkinto. Lauantaina klo 11-12.15 julkistetaan uunituoreet lääkehoidon arviointiosaamisen kriteerit. Toimittajilla on vapaa pääsy kaikille luennoille, paneeli-istuntoihin, palkintojenjakotilaisuuteen sekä julkistusseminaariin. Ilmoittautuminen ja haastattelut Ilmoittautuminen tästä linkistä. (15.11 mennessä) Toimittajilla on mahdollisuus sopia myös erillisiä haastatteluhetkiä esimerkiksi seuraavien sessioiden asiantuntijoiden kanssa: Sote- ja maakuntauudistuksen linjauksilla tehokkaampaa terveydenhuoltoa, pe 17.11

Keynote speaker: Timo Aronkytö, Uudenmaan liiton sote-muutosjohtaja Lääkehoidon palveluiden tarjoaminen uusissa sote-rakenteissa, pe 17.11

Ulla Närhi, FaT, neuvotteleva virkamies, STM Faagiterapia – luonnon nanokoneet vaihtoehtona antibiooteille, pe 17.11

Mikael Skurnik, professori, Helsingin yliopisto Elä ja anna toisten kuolla – farmasian ympäristövastuu, la 18.11

Marko Virta, tutkija, Helsingin yliopisto (Ympäristön kemikaalikuormitus ja antibioottiresistenssi)

Matti Rautalahti, pääsihteeri, Duodecim (Ympäristönäkökohdat lääkkeen määräämisessä) Lääkehoidon arviointiosaamisen uudet kriteerit, la 18.11

Marja Airaksinen, professori, Helsingin yliopisto (Lääkealan ammattilaisen tekemän lääkehoidon tarkistuksen, arvioinnin ja kokonaisarvioinnin periaatteet ja niiden edellyttämä osaaminen)

Terhi Toivo, proviisori, projektikoordinaattori, Helsingin yliopisto (Lääkehoidon arviointiosaamisen ja osaamistavoitteiden hyödyntäminen käytännön työssä) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Farmasian Päivät järjestää Farmasian oppimiskeskus ry (FOK) nyt jo 41. kerran. Tapahtuma kokoaa Helsingin Messukeskukseen 17.-18.11.2017 noin 5500 osallistujaa ja yli 100 näytteilleasettajaa. FOK on yhdeksän lääkealan toimijan muodostama yleishyödyllinen yhteisö ja toimijana riippumaton lääkealan osaamisen kehittäjä sekä uudistaja. FOKin tavoitteena on tuottaa laadukasta ja oppimista aktivoivaa koulutusta ja kannustaa osallistujia elinikäiseen oppimiseen ja opiskeluun.

