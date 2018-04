Kutsu medialle: Kansallinen tekoälyhaaste ja kaikille avoin sekä ilmainen Elements of AI -kurssi. Esittely 3.5. kl 10

Tekoälyn, koneoppimisen ja robottien roolit työelämässä ja arjessamme ovat nykyhetken kuumimpia, mutta samalla myös hämmentävimpiä puheenaiheita. Useimmille meistä on edelleen epäselvää, mitä ne käytännössä tuovat, vievät, tekevät ja tarkoittavat. Uhkaako robotti työpaikkaani vai voisinko hyödyntää tekoälyä omassa elämässäni? Mitä tekoäly ylipäätään on? Helsingin Yliopisto ja Reaktor esittävät kaikille avoimen tekoälyhaasteen. Sen ratkaisemiseksi esitellään kansallinen Elements of AI, eli tekoälyn perusteet -kurssi suomalaisten tekoäly-osaamisen laajentamiseksi. Kurssin esittely medialle torstaina 3.5. kl 10-11.30 (Reaktor, Yliopistonkatu 4, 6. krs.)

Elements of AI tarjoaa opiskelijoille, työelämässä oleville omien alojensa ammattilaisille ja aiheesta muuten kiinnostuneille helpon ja kannustavan väylän tekoälyn pariin. Kahden opintopisteen arvoisen verkkokurssin suorittaminen ei vaadi aiempia tekoäly- tai ohjelmointitaitoja ja se soveltuu kaikille. Koulutusohjelma julkistetaan yleisölle 9.5. ja kurssin suorittaminen alkaa 14.5. Ennakkoilmoittautuminen https://elementsofai.com/

Helsingin Yliopisto ja tekoälysovellusten edelläkävijä Reaktor esittävät suomalaisille avoimen tekoälyhaasteen. Sen ensimmäisenä tavoitteena on kouluttaa yksi prosentti suomalaisista (n. 54 000 ihmistä) paitsi ymmärtämään mitä tekoäly on, myös tunnistamaan sen tuomia mahdollisuuksia. Myös kaikki Suomessa toimivat yritykset haastetaan mukaan kouluttamaan henkilökuntaansa nyky- ja tulevien teknologioiden saloihin. Haasteen ratkaisemiseksi HY ja Reaktor ovat rakentaneet kaikille avoimen ja ilmaisen Elements of AI -verkkokurssin, joka pureutuu tekoälyn perusteisiin käytännöllisten esimerkkien kautta. Yhteishankkeen taustalla on visio osaamisen jakaantumisesta mahdollisimman laajalle suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomesta voi hyvin tulla tekoälyn kärkimaa, mikäli sen tuomia uusia mahdollisuuksia tunnistetaan varhaisessa vaiheessa. Elements of AI tarjoaa opiskelijoille, työelämässä oleville omien alojensa ammattilaisille ja aiheesta muuten kiinnostuneille helpon ja kannustavan väylän tekoälyn pariin. Kahden opintopisteen arvoisen verkkokurssin suorittaminen ei vaadi aiempia tekoäly- tai ohjelmointitaitoja ja se soveltuu kaikille. Koulutusohjelma julkistetaan yleisölle 9.5. ja kurssin suorittaminen alkaa 14.5. Koulutusohjelma ennakko-esitellään medialle lehdistötilaisuudessa: Aika : torstai 3.5. klo 10-11.30

Paikka : Reaktor, Yliopistonkatu 4, 6. kerros (sisäänkäynti Yliopistonkadun ja Fabianinkadun kulmassa)

Lisätiedot ja sisäänpääsyn yhteyshenkilö: Jani Hellström – 0400272515 Tapahtumassa ovat paikalla apulaisprofessori Teemu Roos Helsingin yliopistosta ja tekoälyliiketoiminnan vetäjä Hanna Hagström Reaktorilta. He avaavat tekoälykehityksen nykytilaa ja tulevia näkymiä ja esittelevät Elements of AI -verkkokurssin sisältöä ja käyttöä. Kurssin esittelyn yhteydessä lounastarjoilu. Osallistuvat medioiden edustajat saavat eksklusiivisen pääsyn kurssin sisältöön ennen sen virallista lanseerausta. Elements of AI -koulutusohjelma esitellään yhteistyökumppaneille ja kutsuvieraille 9.5., jolloin kurssin ennakkotestauksessa kerrytetyt kokemukset ovat julkaisuvapaita. Mikäli aihe kiinnostaa, mutta lehdistö- tai esittelytilaisuuden aika ei sovi, järjestetään medialle muuten pääsy kurssimateriaaliin. Ilmoitathan tarpeistasi meille erikseen (samuel.sorainen@wolfcom.fi / jani.hellstrom@reaktor.com)

