KUTSU MEDIALLE: Kesän rankin juoksukilpailu palaa Lahden suurmäkeen 29. elokuuta

Red Bull 400 -ylämäkijuoksukilpailu järjestetään kolmantena vuotena peräkkäin Lahden suurmäessä lauantaina 29.8.2020. Loppuunmyytyyn tapahtumaan on ilmoittautunut 1500 urheaa juoksijaa, jotka lähtevät ottamaan mittaa itsestään, toisistaan ja legendaarisesta Lahden suurmäestä. Kisassa nähdään myös ammattiurheilijat Jonne Koski ja Eero Ettala. ISTV näyttää tapahtuman suorana lähetyksenä.

Kesän rankin juoksukilpailu, Red Bull 400, järjestetään tänä vuonna Suomessa kuudetta kertaa. Kuopion Puijolla juostiin kilpaa vuosina 2014-2016 ja kahtena edellisenä vuotena huippusuosittu juoksutapahtuma on järjestetty Lahden suurmäessä.

Red Bull 400 laittaa juoksijoiden kestävyysominaisuudet äärimmäiseen testiin, kun vastassa on 400 metrin lähes pystysuora nousu mäkimontun pohjalta suurmäen huipulle asti. Jokaisen juoksijan tavoitteena on valloittaa Lahden suurmäki mahdollisimman nopeasti. Apuna käytetään köysiverkkoa, joka on kiinnitetty suurmäen alastulorinteeseen.

Lahden mäkimontussa nähdään elokuun viimeisenä viikonloppuna itsensä haastavien kuntourheilijoiden lisäksi useita ammattiurheilijoita. Lähtöviivalle asettuvat muun muassa Suomen tunnetuin crossfit-urheilija Jonne Koski, sekä lumilautailija Eero Ettala.

Kisaamaan lähtevät myös ringeten maajoukkuemaalivahti Kaisa Katajisto, vuoden 2018 naisten sarjan voittaja Laura Manninen, kestävyysurheilulupaus Juho Veikkolainen, koripallolegenda Martti Kuisma, entinen maajoukkuehiihtäjä Elsa Airaksinen, entinen yhdistetyn maajoukkueurheilija Tony Kilponen, suopotkupallon maailmanmestari Kiia Keskikylä ja peräti 14 mitalia taekwondon SM-kisoissa voittanut Marko Muurikka.

Tapahtuman juontajina toimivat Eero Ettala ja YleX:ltä tuttu Juuso "Köpi" Kallio.

Tapahtuma on nähtävissä suorana ISTV:ssä. Kuva- ja videomateriaalien linkit aiempien vuosien tapahtumpiin löytyvät alta.

Median edustajilla mahdollisuus osallistua kilpailuun

Median edustajilla on myös mahdollisuus kokea tapahtuma parhaimmillaan, eli juoksukengät jalassa. Jos haluat lähteä mukaan testaamaan elämäsi rankimmat 400 metriä, ilmoitathan siitä akkreditoinnin yhteydessä.

Tapahtumaan voi akkreditoitua sähköpostitse osoitteeseen:

pia.kaipainen@redbull.com

Laitathan viestin mukaan edustamasi median nimen, oman nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Jos haluat osallistua kilpailuun, tarvitsemme silloin myös seuraavat tiedot: ikä, paidan koko, asuinpaikkakunta ja osoite.

Tapahtuman yhteydessä tarjotaan myös mahdollisuus haastatella Jonne Koskea. Haastattelupyynnön voi toimittaa akkreditoinnin yhteydessä.

Tapahtuman mediakeskuksena toimii ravintola Voiton yhteydestä löytyvä auditorio.

Mikä Red Bull 400?

Red Bull 400 on itävaltalaisen ex-pikajuoksijan Andreas Bergerin ideoima kansainvälinen juoksutapahtuma. Kyseessä on ylämäkijuoksukilpailu, jossa tuhannet miehet ja naiset haastavat itsensä elämänsä rankimmalle 400 metrille, juosten mäkihyppyrimäen pohjalta aina huipulle asti. Historian ensimmäinen Red Bull 400-kilpailu juostiin vuonna 2011 Itävallan Kulmin lentomäessä. Kisoja on juostu ikonisissa lokaatioissa ympäri maailman, kuten Whistlerissä, Planicassa, Zakopanessa, Sapporossa ja Trondheimissa. Suomessa tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2014 Kuopion Puijolla, jossa kilpailtiin vuosina 2014-2016. Lahdessa Red Bull 400 on järjestetty aikaisemmin vuosina 2018 ja 2019. Kyseessä on kilpailu, johon kannattaa lähteä tosissaan, mutta ei totisesti. Jokaisen lähtöviivalle asettuvan kilpailijan ainoana tavoitteena on valloittaa Lahden suurmäki mahdollisimman nopeasti. Apuna käytetään köysiverkkoa.

RED BULL 400 – 2020

15.08.2020 Puola | Zakopane

22.08.2020 Slovakia | Strbske Pleso

29.08.2020 Suomi | Lahti

Venäjä | Chaikovsky - päivämäärä vahvistamatta

Itävalta | Bischofshofen - päivämäärä vahvistamatta

Kuvat ja videot vapaaseen editoriaaliseen käyttöön:

Red Bull 400 koostevideo 2019: https://www.redbullcontentpool.com/search?q=red%20bull%20400%20lahti&facet:mediaType=Video

Muut kuvat ja videot: https://www.redbullcontentpool.com/search?q=red%20bull%20400%20lahti

Tietoa Lahden suurmäestä

Avattu: 1923

Mäkikoko: HS130

Mäkiennätys: 138 metriä, Johann André Forfang (Norja) 4.3.2017

Erikoista: Lahden suurmäen alastulorinteessä toimii maauimala

Tapahtuman aikataulu – 29.08.2020 Lahti



08:00 Numeroiden haku*

12:00 Numeroiden haku päättyy

12:15 Yhteisalkulämmittely

12:30 Naisten alkuerät

13:30 Miesten alkuerät

15:15 Naisten viesti

15:30 Miesten viesti

15:45 Sekaviesti

16:00 Naiset, B-finaali

16:15 Naiset, A-finaali

16:30 Miehet, B-finaali

16:45 Miehet, A-finaali

17:00 Palkintojenjako

17:30 Tapahtuma päättyy



* ilmoittautuminen tapahtuu ennakkoon verkossa

Aikataulu on suuntaa-antava. Järjestäjä pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin.