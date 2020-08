Kutsu medialle: Keskuskauppakamarin Suuri Veropäivä 17.9.2020

Keskuskauppakamari: Nyt tarvitaan pysyvästi työllisyyttä nostavia toimia 25.8.2020 09:10:14 EEST | Tiedote

Työllisyys on nyt 97 000 työllisen päässä hallituksen asettamasta tavoitteesta. Työttömyysasteen trendi on seitsemän prosenttia. Lomautettujen määrä on edelleen korkealla. Luvut käyvät ilmi Keskuskauppakamarin työllisyystavoitelaskurista ja Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.