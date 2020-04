KUTSU MEDIALLE: Koronakriisin ensihoito – liikaa vai liian vähän?

NUORISO, PILALLA – SUKUPOLVIPAMFLETISSA TYRMÄTÄÄN IDENTITEETTIPOLITIIKKA 27.2.2020 06:00:00 EET | Tiedote

Nuorison koko elämäntapa on materialistista, kirjoittaa toimittaja Tuija Siltamäki EVA Pamfletissa Nuoriso, pilalla. Esimerkiksi diginatiivius on mahdollista vain talouskasvun ansiosta. Nuorison identiteetin rakentaminen on tiiviisti sidoksissa kuluttamiseen, ja kulutusvalinnat ovat nuorille luonteva poliittisen osallistumisen tapa.