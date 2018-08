Kutsu medialle: Mielenterveys ja poliittinen vaikuttaminen – Seminaari tuo kansainvälisiä asiantuntijoita Helsinkiin tiistaina 21.8.

Mielenterveyspooli järjestää “Towards Inclusive Political Participation in Mental Health” -seminaarin Lapinlahden sairaalassa (Lapinlahdenpolku 1, 00101, Helsinki) tiistaina 21.8.2018 kello 13.00-16.45. Puhujiksi on kutsuttu kotimaisia ja kansainvälisiä mielenterveyden ja poliittisen vaikuttamisen asiantuntijoita.

Mielenterveyspoolin järjestämässä “Towards Inclusive Political Participation in Mental Health” -seminaarissa järjestetään työpaja, jossa käsitellään kansainvälisiä esimerkkejä mielenterveyden edistämisestä politiikassa. Työpajan puheenvuorot pitävät tutkijat Claire Goodfellow ja Anna Macintyre Strathclyden yliopistosta Glasgowsta sekä tutkija Silvia Krumm saksalaisesta Ulmin yliopistosta.

Seminaarissa kuullaan myös eteläafrikkalaisen kokemusasiantuntijan ja Movement for Mental Health -järjestön koordinaattorin Charlene Sunkelin kommentit videoyhteyden välityksellä. Sunkelille voi esittää tilaisuudessa myös kysymyksiä.

Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi ja Autismi- ja aspergerliiton toiminnanjohtaja Tarja Parviainen puhuvat seminaarissa osallisuudesta ja kansalaisten suhteesta päätöksentekoon esimerkiksi kansalaisaloitteiden avulla. Lisäksi Koala-ryhmä kertoo nykyaikaisesta mielenterveysaktivismista.

Seminaari on kokonaisuudessaan englanniksi.

Ilmoittauduthan seminaariin 20.8.2018 kello 16 mennessä sähköpostilla (kalle.erkkila@mielenterveysseura.fi). Tarjolla on lounas kello 13 Lapinlahden lähteellä.

Seminaarin ohjelma:

13:00-13.45 Lunch (Lapinlahden Lähde)

13.45 Welcome words Kristian Wahlbeck

13.50 “Modern Mental Health Activism” Koala Group

14.20 Greeting from City of Helsinki: “Building new models of citizen participation” City Councillors of Helsinki

14.40 “Citizen Initiatives, Political Participation & Mental Health” theme discussions with Sari Aalto-Matturi and Tarja Parviainen

15.00 Active break & coffee

15.15 Mini-workshop: international examples on mental health and taking political action (Claire Goodfellow, Anna Macintyre, Silvia Krumm)

16.15 Expert by experience: video comment and discussion with Charlene Sunkel

Tour of Lapinlahti for interested guests 16.45 →



“Towards Inclusive Political Participation in Mental Health”-seminaari on osa CRISP-hanketta, joka kokoaa yhteen ​​tutkimuksen, hallinnon ja käytännön toimijoita. Tavoitteena on jakaa tietoa, oivalluksia ja hyviä käytäntöjä, mukaan lukien kokemusasiantuntijuutta, jotta voidaan yhdessä kehittää uusia ja parempia ratkaisuja mielenterveyden edistämiseen.

CRISP-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmalta Marie Sklodowska-Curie apurahasopimuksella nro. 690954.