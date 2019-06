Kutsu Medialle: Miten vanhat ihmiset selviytyvät digitaalisen maailman myllerryksessä?

Miten vanhat ihmiset selviytyvät digitaalisen maailman myllerryksessä? Ihan pihalla -kansalaistutkimus julkistetaan 17.6.2019

Yhä useammalla vanhalla ihmisellä on vaikeuksia pysyä mukana yhä monimutkaisemmassa ja digitalisoituvassa maailmassa. Heidän on vaikea saada tietoa, hoitaa asioitaan ja käyttää eri palveluita. He jäävät sivuun täydestä kansalaisuudesta, kansalaisoikeuksista ja niihin kuuluvasta vallasta.

Tätä vakavaa sivuun jäämistä kuvaa sosiaalipolitiikan professori emerita Briitta Koskiahon johtama tutkimus, joka perustuu kansalaistutkijoina toimineiden vanhojen ihmisten kokemuksiin erilaisista palveluista.

Tutkimus käsittelee kehityksen syitä: yhteiskunnan monimutkaistumista ja nopeaa digitalisaatiota.

Kansalaistutkijat havainnoivat tutkimusta varten arkeaan ja kirjasivat sen ongelmia puolen vuoden ajan. He olivat kaikki enemmän tai vähemmän avuttomia yhteiskunnan muutosten edessä, vaikka he ovat korkeasti koulutettuja.

Vanhojen ihmisten elämäntilanteessa on ymmärrettäviä ”pihalle joutumisen” syitä: jo pitkä poissaolo työelämästä ja selviytymistä vaikeuttavat voimien, näön ja kuulon heikkeneminen sekä sairaudet.

SOSTEn julkaisemassa tutkimuksessa etsitään aineksia ongelman ratkaisuvaihtoehdoiksi erilaisista toimintamalleista ja kehittämishankkeista Suomesta ja myös muista maista.

Ihan pihalla? Vanhat ihmiset digitaalisen maailman myllerryksessä: neuvonnan, ohjauksen ja asioiden ajamisen järjestäminen -tutkimuksen julkistustilaisuus

Briitta Koskiaho & Erja Saarinen (toim.): Ihan pihalla? Vanhat ihmiset digitaalisen maailman myllerryksessä: neuvonnan, ohjauksen ja asioiden ajamisen järjestäminen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 2019

