Kutsu medialle: Näkövammaisten jääkiekon tapahtumapäivä – JYPin Liigapelaajia mukana näkövammaiskiekko-ottelussa

Mitä?

Näkövammaiskiekon (näkövammaisten jääkiekko) tapahtumapäivä ja näytösottelu

Missä?

Sykeraitti 7, 40630 Jyväskylä (Go On Areena / Killerin jäähalli, kaukalo 1)

Milloin?

7.5.2022 klo 11-14 (jääaika 12-14)

Järjestäjät:

Aisti Sport ja JYP Jyväskylä

Tukijat:

Sokeain lasten tuki ry ja Maansiirto Harry Mäkelä Oy

Luvassa vauhdikas tapahtuma

Jyväskylässä järjestettävä näkövammaiskiekkotapahtuma on ensimmäinen laatuaan, jossa Liigatason pelaajia on mukana. Näytösottelu on vauhdikas ja mielenkiintoinen tapahtuma, jonka tarkoitus on levittää lajin tietoisuutta ja harrastusmahdollisuutta.

JYP tukee osallistumisellaan yhdenvertaisuus-periaatetta, jonka mukaan jääkiekko kuuluu kaikille. JYPin pelaajien heittäytyessä mukaan on myös mahdollista, että pelaajien näkökykyä alennetaan simulaatiolasein.

Lajin suosio kasvanut nopeasti

Näkövammaiskiekko on Kanadassa 1970-luvulla kehitetty jääkiekon sovellettu muoto näkövammaisille, jossa kiekko on isompi ja äänekäs. Laji on hyvin lähellä normaalia jääkiekkoa, mutta turvallisuutta on lisätty erilaisin säännöin, kuten taklaus- ja lyöntilaukauskielloin.

Näkövaimmaiskiekossa kenttäpelaajat käyttävät näkökykyään, mutta maalivahdit toimivat sokeutettuina hieman normaalia matalammilla maaleilla. Lajin suosio on räjähtänyt kansainvälisesti 2010-luvulla.

Suomessa toiminta aloitettiin tammikuussa 2020. Näkövammaisten jääkiekko tavoittelee paralympiaedustusta vuoden 2030 talviparalympialaisiin.