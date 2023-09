KUTSU MEDIALLE | ”Perkele, tehdään sinne taulu!” – Koen Vanmecheleniltä teos lokakuussa avattavaan Ristorante Scolareen

Viime toukokuussa Olo Collectionin luova johtaja Pekka Terävä valmisti Belgiassa ruoat taiteilija Koen Vanmechelenin häissä 207 vieraalle. Kun kokit ja taiteilija istuivat seuraavana aamuna brunssilla, otti Pekka puheeksi Helsinkiin rakenteilla olevan Ristorante Scolaren.

”Perkele, tehdään sinne taulu”, Koen Vanmechelen totesi.

”Tutustuin Koeniin vuonna 2018 Mäntässä, jossa hän ikimuistoisesti muutti Serlachius-museon kanalaksi. Meistä tuli nopeasti sydänystäviä. Kävimme pitkiä keskusteluja ruoasta ja taiteesta. Ideoinnin lisäksi meitä yhdisti se, että kumpikaan ei pysy viittä sekuntia pidempää paikallaan”, Pekka Terävä muistelee.

Nyt maalaus on paljastamista vaille valmis vielä keskeneräisessä Ristorante Scolaren ravintolasalissa Helsingin Fabianinkadulla. Ensimmäisenä teoksen pääsevät näkemään median edustajat kutsuvierastilaisuudessa perjantaina 15. syyskuuta kello 16.30, jolloin taiteilija myös paljastaa maalauksen nimen.

”En todellakaan esittänyt Koenille mitään toiveita. Ylipäätään vierastan ajatusta siitä, että taide olisi ravintolassa jonkinlainen sisustuselementti. Sen sijaan haluan sen olevan ajatuselementti.”

Samalla linjalla on kuvataiteen asiantuntija Timo Valjakka, joka kuratoi Vanmechelenin näyttelyn Mäntän Serlachius-museoon.

”Neutraalin sisustustaiteen sijaan toivoisin näkeväni ravintoloissa läsnä olevaa ja ristiriitaisiakin ajatuksia herättävää taidetta – ei vain visuaalista hissimusiikkia. Taide antaa ravintolalle vahvan identiteetin ja luo omanlaisensa atmosfäärin. Meillä Suomessa taide nousee tällaiseen rooliin esimerkiksi muutamissa klassikkoravintoloissa, kuten helsinkiläisissä Elitessä, Kosmoksessa ja Sea Horsessa”, Timo Valjakka sanoo.

Vuonna 1965 syntynyt Koen Vanmechelen on kansainvälisesti tunnettu taiteilija, joka on nostanut kanat ja monet muutkin eläimet näyttelyjensä valokeilaan eri puolilla maailmaa. Hän on tehnyt yhteistyötä muun muassa Bill ja Melinda Gatesin säätiön kanssa vähentääkseen köyhyyttä Afrikassa. Vanmechelen on myös perustanut kotimaahansa eläinpuisto-tutkimuskeskus Labiomistan.

”Vanmechelenin maalaukset ovat vahvan ekspressionistisia ja räjähtäviä. Hän on saanut kansainvälistä tunnustusta käsitetaiteilijana, mutta samalla hänellä on läheiset yhteydet tiedemaailmaan – taide antaa hänelle vapauden kokeilla asioita tavalla, johon tieteen menetelmät eivät sovi. Erityisen ajankohtaisen Vanmechelenistä tekee se, että hänen töidensä lähtökohta on diversiteetin ylistys. Hänen mukaansa monokulttuuri tuhoaa itse itsensä, ja vain monimuotoiset ajatukset ja ideat sekä rajoja ylittävä vuoropuhelu vahvistavat kulttuuria.”

Ristorante Scolare avautuu Helsingin Fabianinkadulle lokakuun alussa. Ravintolan yhteydessä on viinibaari Enoteca Banco Vini. Ristorante Scolare kuuluu ravintolaryhmä Olo Collectioniin, joka panostaa vahvasti Helsingin keskustan ja kaupunkikuvan elävöittämiseen.

KUTSU MEDIALLE: Tervetuloa Koen Vanmechelenin maalauksen paljastustilaisuuteen

Koen Vanmechelenin tilausteos paljastetaan perjantaina 15. syyskuuta klo 16.30 Ristorante Scolaressa, Fabianinkatu 19, 00130 Helsinki.

Tarjolla on italialainen piknik.

Ilmoittauduthan ystävällisesti tilaisuuteen tiistaihin 12.9. mennessä osoitteeseen pekka.terava@olo-collection.fi tai numeroon 050 569 7095.