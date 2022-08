KUTSU medialle: Pirkanmaan palkinnon jakaminen 1.9.2022

Tervetuloa Pirkanmaan liiton järjestämään Pirkan päivään torstaina 1.9.2022 klo 18.00 alkaen. Tilaisuudessa jaetaan vuoden 2022 Pirkanmaan palkinto. Paikkana on Tampere-talo, Sorsapuistosali. Palkinnon jakamisaika on noin klo 19:00. Palkinnon saajia on mahdollista kuvata ja haastatella illan aikana.

Maakuntahallitus myöntää Pirkanmaan palkinnon yksityiselle henkilölle, yhteenliittymälle tai yhteisölle Pirkanmaan hyväksi tehdystä merkittävästä työstä, joka on edistänyt maakunnan tunnettuisuutta, identiteettiä tai elinolosuhteiden kehittämistä tai toiminnasta, joka on kohdentunut aivan erityisesti hyödyksi Pirkanmaan maakunnan asukkaille. Pirkanmaan palkinto on taiteilija Markku Salon tekemä Valkohäntä-pronssiveistos

ja 7 000 euron rahapalkinto maakuntaneuvos Jussi V. Niemen rahastosta. Ohjelma: Klo 18 Tilaisuuden avaus: maakuntavaltuuston puheenjohtaja Sofia Vikman

Juhlapuhe: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja, kenraalimajuri Jari Mikkonen

Pirkanmaan palkinnon jako: Maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto

klo 21 Tilaisuus päättyy Medianne edustaja on lämpimästi tervetullut paikalle! Aikaisemmat Pirkanmaan palkinnot: 2021: Neule- ja lifestyle -lehti Laine

2020: Verte Oy:n toimitusjohtaja Sakari Ermala ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Harri Kallio

2019: Tampereen yliopiston Silmäryhmän johtaja, professori Heli Skottman ja tutkijatohtori Anni Mörö

2018: Tampere 3 ja neljä kulttuuritoimijaa yhteisesti: Museokeskus Vapriikki, Tampereen Ooppera, Tampereen Teatteri ja Tampereen Työväen Teatteri

2017: Aulis Aarnio, Pirkanmaan Hoitokoti, Sorin Sirkus ja Suomen 4-H –liitto

Sitä ennen palkinnon ovat saaneet Eppu Normaali, Mauri Kunnas, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Agco Power Oy, Kiilto Family Oy, TV2:n Pikku kakkonen, Tampereen Pyrintö ry, Suomen vanhan kirjallisuuden päivät ry, Pirkanmaan Osuuskauppa ja Professori Markus Pessa. Lisätiedot:

Viestintäpäällikkö Kirsti Palokangas-Kivilinna,

kirsti.palokangas-kivilinna@pirkanmaa.fi, p. 050 345 1061

