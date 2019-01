Kutsu medialle: Pormestarin asukasilta järjestetään Pukinmäessä

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren asukasilta järjestetään torstaina 24. tammikuuta Pukinmäenkaaren peruskoululla.

Media on tervetullut seuraamaan kello 19.00 alkavaa pormestari Jan Vapaavuoren asukasiltaa. Illan aikana Pukinmäen asukkaat voivat kysyä kaupunginosansa asioista Helsingin kaupungin toimialajohtajilta ja pormestarilta. Tilaisuus päättyy kello 20.30.



Saapumalla paikalle jo kello 17.30 voi pop up -torilla kysyä tai vaihtaa ajatuksia alueen asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta vastaavien Helsingin kaupungin asiantuntijoiden kanssa.



"Jalkaudun mielelläni kaupunginosiin kuullakseni, mitä asukkaille kuuluu. Uudet vuorovaikutuskanavat eivät millään korvaa tapaamista kasvotusten. Siksi haluamme näitä iltoja edelleen järjestää”, toteaa pormestari Vapaavuori.



Pormestarin asukasillan järjestäjille voi lähettää ajatuksia ja kysymyksiä jo ennalta. Ennakkokysymykset huomioidaan asukasillan valmistelussa. Täältä voi lukea, millaisia ajatuksia ja kysymyksiä tuleva tilaisuus on tähän mennessä herättänyt. Täältä voi katsoa videon pormestarin asukasiltaa edeltävistä tunnelmista Pukinmäessä.

Tilaisuuden järjestää Helsingin kaupunginkanslia yhdessä Pukinmäki-Seuran kanssa.



Asukasilta lähetetään suorana lähetyksenä Helsinki-kanavalla. Myöhemmin sen voi katsoa tallenteena Helsinki-kanavalla.



Asukasillassa on lastenhoitopalvelu yli 3-vuotiaille yhteistyössä Pienperheyhdistys ry:n ja Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen kanssa.



Pukinmäenkaaren peruskoulun osoite on Kenttäkuja 12.



#pormestarinasukasilta