KUTSU MEDIALLE Red Bull Crashed Ice -osakilpailu Jyväskylän Laajavuoressa lauantaina 2.2.

Jyväskylän Red Bull Crashed Ice -osakilpailu on ansainnut klassikko-statuksen alamäkiluistelun MM-kalenterissa ja noussut vauhtilajin mestareiden yhdeksi kansainvälisistä suosikkikilpailuista. Kisa luistellaan nyt toistaiseksi viimeistä kertaa Jyväskylässä ja Red Bull kutsuu median edustajat tutustumaan lajiin ja kokeilemaan rataa itse perjantaina 1. helmikuuta, sekä seuraamaan Suomen MM-osakilpailua lauantaina 2. helmikuuta. Lajin kaikki finaalit lasketaan yhden iltapäivänä aikana lauantaina 2. helmikuuta, jolloin yleisöllä on mahdollisuus kokea niin miesten, naisten kuin nuortenkin vauhdikkaat finaalit päivänvalossa.

Laajiksen hiihtokeskukseen rakentuva yli 600-metrinen rata on MM-sarjan pisin ja vaativin: kiertueen ainoan luonnonjääradan elävä pinta, ennätyspituus ja yli 60 metrin korkeusero laittavat urheilijoiden reidet maitohappotestiin ja takaavat sen, ettei kisassa vältytä yllätyksiltä.

Hallitsevalla nuorten maailmanmestarilla Mirko Lahdella, Paavo Klintrupilla, Markus Juolalla sekä muilla kotiyleisön suosikeilla on ulkomaisia kilpaveljiään enemmän kokemusta vaativissa olosuhteissa kilpailemisesta. Suomalaiset laskijat tulevatkin kotikisassaan tarjoamaan alamäkiluistelun hallitseville maailmanmestareille Scott Croxallille ja Amanda Trunzolle kovan vastuksen.

Neljättä kertaa Jyväskylässä järjestettävään Red Bull Crashed Ice -osakilpailuun osallistuu yli 100 laskijaa. Suomalaisia vauhtilajin taitajia on mukana yli 20. Tapahtuma on nyt ensimmäistä kertaa ilmainen yleisölle, joten tapahtumaan on odotettavissa runsaasti yleisöä. Jyväskylän Red Bull Crashed Ice -MM-osakilpailu televisioidaan yli 50 maahan ja paikalle odotetaan katsojiksi lähemmäs 10 000 henkeä.

Jyväskylän Red Bull Crashed Ice -MM-osakilpailuun osallistuvan median tapahtumakohtaiset akkreditointipyynnöt pyydetään sähköpostiosoitteeseen samuli.pehkonen@redbull.com ja isak.kullman@redbull.com 26.1.2019 mennessä. Finaalipäivänä radan varrella toimivat valokuvaajat varustetaan huomioliiveillä. Median edustajien käytössä on wifillä varustettu pressikeskus. Akkreditointia varten tarvitaan:

- Akkreditointia hakevan henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

- Edustettava media ja työtehtävä

Medialle on tarjolla järjestäjän puolesta myös videomateriaalia kisaajien kypäräkameroista, still-kuvia sekä monipuolisia highlight-koosteita. Lisäksi radan testaamisesta on mahdollista saada video- ja stillikuvia tapahtuman omilta kuvaajilta.

Jyväskylä Red Bull Crashed Ice –tapahtuman aikataulu*

Perjantai, 1. helmikuuta

12.30-14.45 Karsintakilpailu lauantain kilpailuun

15.00-16.00 Medialla mahdollisuus tutustua ja kokeilla rataa (omat luistimet mukaan, turvavarusteet saa paikan päältä)

Median edustajilla on mahdollisuus majoittautua Jyväskylässä Red Bullin kautta ja jäädä seuraamaan lauantain pääkisaa

Lauantai, 2. helmikuuta

11:00 Kisa-alueen portit aukeavat yleisölle

12:45 Jyväskylä Red Bull Crashed 2018 –finaalit

* alustava ohjelma, oikeudet muutoksiin pidätetään

Alamäkiluistelun MM-sarja 2018-2019

7.-8.12.2018 ATSX 1000 Red Bull Crashed Ice, Yokohama, Japani

5./6.1.2019 ATSX 250 Judenburg, Itävalta

19.1.2019 ATSX 250 Rautalampi, Suomi

26.1.2019 ATSX 500 Igora, Pietari, Venäjä

2.2.2019 ATSX 1000 Red Bull Crashed Ice, Jyväskylä, Suomi

8.-9.2.2019 ATSX 1000 Red Bull Crashed Ice, Boston (MA), Yhdysvallat

16.2.2019 ATSX 250 Uktus, Ekaterinburg, Venäjä

16.2.2019 ATSX 500 Mont DuLac, MN, Yhdysvallat

2.3.2019 ATSX 500 La Sarre, Quebec, Kanada

Kuvat ja videot voit ladata vapaaseen editoriaaliseen käyttöön osoitteessa https://www.redbullcontentpool.com/redbullcrashedice/

Lisätiedot lajista ja ohjelmasta

www.redbullcrashedice.com

www.atsx.org