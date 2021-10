Kutsu medialle: Ruotsin ja Suomen siviilikriisivalmiusasiantuntijat kokoontuvat Hanasaaressa

Kriisivalmiuskurssilla on mukana siviilikriisivalmiuden huippuasiantuntijoita Ruotsista ja Suomesta. Koulutus on ainutlaatuinen siksi, että kurssin osanottajat edustavat kaikkia yhteiskunnan sektoreita, mikä on uutta aiempiin yhteistyöohjelmiin verrattuna.

”On hienoa päästä järjestämään kurssin toinen osa paikan päällä Hanasaaressa. Syyskuussa pidetty ensimmäinen osa järjestettiin digitaalisesti Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun johdolla, mutta on selvää, että fyysinen läsnäolo tuo etuja”, toteaa Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman.

Media on tervetullut Hanasaareen 7. lokakuuta tapaamaan ja haastattelemaan kouluttajia ja kurssin osanottajia.

Aika: torstai 7.10.2021 klo 12–12.30 Suomen aikaa

Paikka: Hanasaaren yhteistyö- ja kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, 02100, Espoo

Paikalla ovat seuraavat kouluttajat ja osallistujat: Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulu (Försvarshögskolan):

Fredrik Bynander, johtaja, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS)

Jan Eldeblad, johtaja, koulutusyksikkö, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS)

Sofie Lindberg, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS), analysointiyksikkö

Suomen Turvallisuuskomitea:

Yleissihteeri Christian Perheentupa

Kurssin osallistujista käytettävissä ovat seuraavat henkilöt:

Anna Nyman, esikuntapäällikkö, kriisivalmiuden ja kansalaisvastuun osasto, Ruotsin yhteiskuntasuojelu- ja valmiusvirasto (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB)

Ari Korhonen, varautumisen ja turvallisuuden asiantuntija, Kuntaliiton yhdyskunta- ja ympäristöyksikkö

Tietoa Hanaholmen-aloitteesta

Uusi kahdenvälinen kriisivalmiusohjelma Hanaholmen-aloite julkaistiin tammikuussa 2021. Ohjelman alulle panija on ruotsalais-suomalainen yhteistyö- ja kulttuurikeskus Hanasaari, ja ohjelma toteutetaan yhteistyössä Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun ja Suomen Turvallisuuskomitean kanssa Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ja maiden hallitusten tuella.

Hanaholmen-aloitteen tavoitteena on vahvistaa Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä ennen siviilikriisejä ja niiden aikana. Kriiseissä voi olla kyse esimerkiksi maastopalojen ja tulvien kaltaisista ilmastokriiseistä tai kyberuhkista ja globaaleista pandemioista.

Hanaholmen-aloite pohjautuu kahteen peruspilariin, jotka ovat vuosittainen kriisivalmiuskurssi ja vuosittainen korkean tason foorumi. Korkean tason foorumissa tarkoituksena on käsitellä koulutusohjelman toimeenpanon aikana tehtyjä havaintoja ja laadittuja suosituksia.

Lue lisää kriisivalmiusohjelmasta:www.hanaholmen.fi/kulttuurikeskus/hanaholmen-aloite/

www.hanaholmen.fi