Kutsu medialle: SAMAKin kokous Helsingissä 28.–29.1. – Ruotsin pääministeri Löfven ja ESP:n kärkiehdokas Timmermans Suomeen

Pohjoismaisen Työväenliikkeen yhteistyöjärjestö SAMAKin vuosikokous järjestetään Helsingin Congress Paasitornissa, Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki, 28.–29. tammikuuta 2019.

Paikalla tulee olemaan n. 130 henkeä kaikista pohjoismaista.

Tulkkaus järjestetään skandinaavisten kielten ja suomen välillä.

Mediatapaamiset:

SDP:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari, Ruotsin pääministeri ja Ruotsin Sosialidemoraattien puheenjohtaja Stefan Löfven sekä Norjan Työväen puolueen puheenjohtaja Jonas Gahr Støre ovat median tavattavissa kokouspaikkana olevan Sirkus-salin aulatiloissa Paasitornissa n. klo 13.40 maanantaina 28.1.2019.

Tämän lisäksi EU:n komission varapuheenjohtaja, Euroopan Sosialidemokraattisen puolueen kärkiehdokas EU-vaaleissa, hollantilainen Frans Timmermans, Ruotsin Sosialidemokraattien pj. Stefan Löven, Tanskan Sosialidemokraattien pj. Mette Frederiksen, Norjan Työväen puolueen puheenjohtaja Jonas Gahr Støre sekä SDP:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari ovat median tavattavissa ja haastateltavissa Sirkus-salin aulatiloissa Paasitornissa n. klo 18.00 maanantaina 28.1.2019.

EU:n komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans saapuu Paasitorniin n. klo 15.35-15.50 maanantaina 28.1.2019, jossa yhteydessä kuvausmahdollisuus Paasitornin aulassa. Hänet ottaa vastaan SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.

---

Poimintoja ohjelmasta:

Ma 28.1. klo 16.50

A Fair, Free and Sustainable Europe. Frans Timmermans, Vice President of the European Commission, PES’ Common Candidate for the next Commission.

Ma 28.1. klo 17.00

The Fight for Progressive Policies in the Nordics and Europe. Discussion between Frans Timmermans, Mette Frederiksen, leader Socialdemokratiet, Denmark, Antton Rönnholm, partiskeretär SDP, Finland, Logi Einarsson, leader, Samfylkingin, Iceland, Jonas Gahr Støre, leader Arbeiderpartiet, Norway, and Stefan Löfven, Prime minister and leader Socialdemokraterna, Sweden.

Moderator: Kaisa Penny, Director, Sorsa Foundation, Finland.

Liitteenä koko ohjelma muutosvarauksin.

Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan kokoukseen tänään perjantaina osoitteeseen iida.vallin@sdp.fi.

Lämpimästi tervetuloa!