Kutsu medialle: Science Slam tuo tutkijat Lahden Teerenpeliin 22.9.

Aika: 22.9.2023 klo 18

Paikka: ravintola Teerenpeli, Vapaudenkatu 20 Lahti

Tervetuloa leikkimieliseen, mutta faktapohjaiseen Science Slam -tiedekisaan ravintola Teerenpeliin! Kymmenminuuttisista tiede-esityksistä vastaavat Lahdessa toimivat tieteentekijät. Tapahtuman juontaa Eeva Ristkari, kesto noin 2 tuntia. Tapahtuman järjestävät Lahden Yliopistokampus ja Teerenpeli.

Esiintyjät

Lobna Hassan, Associate Professor, LUT University

assistant: Alena Valtonen, Junior Researcher, LUT University

Research can be boring, until it is fun and games! Lobna Hassan is a professor, but one who collects Pokémon, goes into battle with Witchers, and befriends Magical Beasts. With her and Alena Valtonen, you just might leave Teerenpeli a dragon slayer…. or a dragon trainer, the choice is yours!

Noora-Helena Korpelainen, Helsingin yliopisto ja Lahden Yliopistokampus

filosofisen estetiikan asiantuntija ja väitöskirjatutkija

Huolimatta asiantutemuksestani estetiikan alalla, en osaa suositella sopivia verhoja olohuoneeseesi. Tutkimuksessani etsin filosofisia, käsitteisiin, teoreettiseen ajatteluun ja käytännön kokemukseen nojaavia perusteluja kestävyyden estetiikalle.

Arno Sipponen, Päijät-Hämeen hyvinvointialue

LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, pihkasalvatutkija

Pihkassa pihkasta tieteeseen.

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Päijät Hämeen keskussairaalassa. Väitöskirja ”Pihkasalva haavojen hoidossa” tarkistettiin 2013. Tieteellinen tutkimus on jatkunut myös tämän jälkeen. Tutkimus on johtanut myös yrityksen perustamiseen ja nyt Repolar Pharmaceuticals Oy:n tuotteita myydään kotimaassa ja ulkomailla.

Pasi Raja, LAB-ammattikorkeakoulu

TKI-asiantuntija

”Mies lähti Lahesta, mutta Lahti ei lähtenyt miehestä”. Pasi on palannut kotiseudulleen ja häärää ruuan ja juoman ympärillä yli maakuntarajojen.