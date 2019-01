Kutsu medialle: SDP:n Osaamispolku 2030: Tulevaisuuden korkeakoulutusta ja tiedettä

Hyvä median edustajan, lämpimästi tervetuloa SDP:n ja TSL:n Osaamispolku 2030: Tulevaisuuden korkeakoulutusta ja tiedettä -seminaariin:

AIKA: 9.1. kello 12-16

PAIKKA: Tiedekulma (Yliopistonkatu 4, Helsinki)

Suomalainen korkeakoulujärjestelmä on ollut muutoksen kourissa jo kymmenen vuoden ajan. Viimeisen hallituskauden aikana on supistettu merkittävästi korkeakoulujen rahoitusta ja muutettu rahoitusehtoja. Samanaikaisesti on puhuttu tieteentekijöiden aivovuodosta ulkomaille tai tieteentekijöiden epämääräisistä työoloista. Myös opiskelijoiden opintotukea on leikattu ja lainaosuutta kasvatettu. Koulutuksen järjestäjien on täytynyt miettiä uudestaan kolmen päätehtävänsä toteuttamista. Mikä on korkeakoulujen tulevaisuus Suomessa?

Keskustelemassa:

Arvoisa Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen

Arene ry toiminnanjohtaja Petri Lempinen

VTT:n älykkään teollisuuden ja energiajärjestelmien -yksikön johtaja Erja Turunen

Tieteentekijöiden liiton toiminnajohtaja Johanna Moisio

SAMOK:n ja SYL:n puheenjohtajat Iiris Hynönen ja Sanni Lehtinen

Tilaisuuden avaa europarlamentaatikko Miapetra Kumpula-Natri ja tilaisuuden kokoaa kansanedustaja Pilvi Torsti.

Tilaisuus on osa SDP:n elokuussa julkaisemaa Osaamispolku 2030 -kokonaisuutta.

Aiemmin järjestetyt Osaamispolku 2030 -tilaisuudet:

4.9. Osaamispolku 2030: Koulutus ja tasa-arvo 2020-luvun Helsingissä

31.10. Osaamispolku 2030: Toinen aste kaikille

20.11. Osaamispolku 2030: Suomesta paras TKI-ympäristö

4.12. Osaamispolku 2030: Työn murros haltuun